Primăria Valea Mare a montat o nouă stație de autobuz

Primarul comunei Valea Mare, Gabriel Dragnea, anunță finalizarea unei noi investiții dedicate comunității locale, după ce în satul Zorleasca a fost montată o stație de autobuz solicitată de părinții elevilor din zonă. Edilul spune că decizia a venit pentru a le oferi copiilor condiții mai bune și mai sigure în timpul așteptării mijlocului de transport spre școală, ferindu-i de ploaie sau temperaturile ridicate. Proiectul a fost realizat cu sprijinul echipei Primăriei și al unui localnic implicat, Alin Stanciu, gest pe care administrația locală l-a evidențiat drept un exemplu de solidaritate și spirit comunitar în Valea Mare.

„Dacă pensionarii din satul Turia Deal mi-au spus să amplasez acolo o stație de autobuz și am montat-o în urmă cu patru luni, aceeași solicitare am primit-o și în satul Zorleasca, dar de această dată, de la câțiva părinți. Astăzi (n.r. 12 mai), am făcut ce am promis și am montat o stație de autobuz pentru ca elevii să nu mai stea în ploaie sau soare, când așteaptă autobuzul ca să meargă la școală. Și pentru că noi, aici, la Valea Mare, ne ajutăm între noi, echipa de la Primărie care monta stația a fost ajutată de un cetățean din zonă (Alin Stanciu)! Îi mulțumim și așa cum v-am spus, la Valea Mare noi ne bazăm pe – încredere, proiecte, dezvoltare”, este mesajul primarului Gabriel Dragnea.

