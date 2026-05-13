Izbiceni. Mai multe străzi din comună au intrat în reabilitare

Primăria comunei Izbiceni continuă lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere, prin intervenții ample pe străzile neasfaltate din localitate. Mai multe artere au fost deja reabilitate prin lucrări de nivelare, pietruire și compactare, iar primarul Fănel Bădici anunță că alte zece străzi vor intra în perioada următoare în proces de refacere. Administrația locală susține că investițiile sunt necesare pentru creșterea siguranței și confortului locuitorilor, dar și pentru asigurarea unor condiții mai bune de circulație în orice anotimp.

„Continuăm să îmbunătățim infrastructura rutieră din comuna Izbiceni! Pentru a asigura condiții mai bune de circulație și un acces mai facil pentru toți locuitorii, desfășurăm lucrări de reabilitare a străzilor neasfaltate din comună. Până în acest moment, au fost reabilitate următoarele străzi, prin lucrări de nivelare cu graderul, completare cu piatră, întinderea materialului și compactare: Oltului, Câmpului, Viilor, Gheorghe Zarcu, Galan Marin, Centrala, Târgului. În perioada următoare, vor fi reabilitate și străzile: Romanați, Căpitan Tudor Grigore, Subasu, Paul Dumitrescu, Donița, Ortacu Gheorghe, Nicu Târș, Sergent Jianu Dumitru, Săliștei, Locotenent Gheorghiță Purcea Aceste lucrări sunt necesare pentru a îmbunătăți confortul locuitorilor și pentru a asigura drumuri mai sigure și mai ușor de utilizat, indiferent de anotimp. Ne ținem de cuvânt și continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, pas cu pas, pentru ca întreaga comună Izbiceni să beneficieze de condiții cât mai bune. Vă mulțumim pentru încredere și pentru sprijinul acordat!”, este mesajul primarului Fănel Bădici.