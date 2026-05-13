ITM Olt. Amenzi de 23.000 de lei și zeci de nereguli descoperite la firme din domeniul deșeurilor și reciclării

Inspectorii de muncă olteni au descoperit zeci de nereguli în urma unei ample campanii de control desfășurate la începutul lunii mai în domeniul colectării și reciclării deșeurilor. Verificările au vizat atât respectarea legislației muncii, cât și normele de securitate și sănătate în muncă, iar bilanțul arată deficiențe repetate privind evidența salariaților, programul de lucru și protecția angajaților. În urma celor 32 de controale efectuate, ITM Olt a aplicat patru amenzi în valoare totală de 23.000 de lei și 25 de avertismente, după ce inspectorii au constatat lipsa instruirii corespunzătoare a angajaților, probleme în transmiterea contractelor de muncă și neefectuarea controalelor medicale obligatorii.

„În perioada 04 – 08 mai 2026, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat Campania Națională pentru identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile :“Colectarea deşeurilor nepericuloase“ – cod CAEN 3811,“Recuperarea materialelor reciclabile“ – cod CAEN 3821, “Alte activităţi de eliminare a deşeurilor“ – cod CAEN 3833. În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 16 controale, în urma cărora au fost constatate 15 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă: nerepartizarea programului de lucru pentru salariaţii cu timp parţial, necompletarea şi netransmiterea în Registru a tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data accesării Reges-online, completarea cu date eronate a registrului general de evidenţă a salariaţilor, neacordarea sporului pentru pentru munca desfăşurată în zilele de sâmbătă şi duminică. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 16 controale, în urma cărora au fost constatate 30 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 25 avertismente şi 4 amenzi în valoare de 23.000 lei. Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă: instruire necorespunzatoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, neasigurarea echipamentelor de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, respectiv fără autorizarea funcţionării din partea ISCIR, neevaluarea riscurilor/neinstruirea salariaţilor, neefectuarea controlului medical pentru salariaţi”, se arată în comunicatul emis de inspectorul șef al ITM Olt, Constantin Cristian Ungureanu.