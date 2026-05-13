Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Şase ani de dezastru PSD şi PNL. România este îngropată în datorii, fără investiții și fără direcție economică”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu acuză PSD, PNL, USR și UDMR că au împins România într-o criză economică profundă, marcată de datorii externe uriașe și lipsa investițiilor reale. Într-o declarație de presă transmisă astăzi, 13 mai 2026, parlamentarul S.O.S România de Olt susține că, în ultimii șase ani, toate guvernele au preferat să acopere problemele economice prin împrumuturi și taxe mai mari, în loc să construiască o economie solidă și sustenabilă. Țiu susține că românii resimt deja efectele acestor politici prin scumpiri, presiune fiscală și scăderea nivelului de trai, în timp ce investițiile promise, locurile de muncă și reformele reale întârzie să apară. Deputatul îl critică și pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că a continuat politica împrumuturilor masive fără să combată risipa și corupția din sistemul public. Totodată, Mihai-Adrian Țiu cere explicații privind gestionarea banilor publici și susține că românii nu trebuie să suporte costurile greșelilor PSD și PNL.

„România trece astăzi prin cea mai grea perioadă economică din ultimii ani. Românii plătesc taxe tot mai mari, dar trăiesc din ce în ce mai greu. Şi totuşi, în loc să vedem cu toţii asumare şi responsabilitate, asistăm la scandal politic şi vină aruncată de la un partid la altul. PSD acuză PNL. PNL acuză PSD. În timp ce USR şi UDMR încearcă să se spele pe mâini. Toate cele patru partide aflate la guvernare sunt însă la fel de vinovate pentru dezastrul economic în care a fost împinsă România. În ultimii şase ani, România a avut cinci prim-miniştri PNL şi un prim-ministru PSD Toţi au promis reforme, dar au continuat să împovăreze această ţară cu datorii imposibil de gestionat. Dacă în anul 2020, România pleca de la o datorie externă pe termen scurt sub 50 miliarde de euro, astăzi are o datorie externă totală, publică si privată, de aproape 250 de miliarde de euro. O datorie uriaşă care nu mai poate fi gestionată şi este susţinută prin sacrificii mult prea mari impuse populaţiei. Iar românii simt deja asta în fiecare factură şi în fiecare coş de cumpărături. Guvernul Bolojan a continuat să gireze împrumuturi uriaşe fără să construiască o economie capabilă să le susţină. A mărit taxele, a crescut presiunea fiscală şi a lovit exact în cei care muncesc şi ţin în viaţă economia ţării. Românii au tot dreptul să întrebe astăzi: Unde sunt investiţiile? Unde sunt fabricile? Unde sunt locurile de muncă? Cum este posibil să avem datorii uriaşe, dar să nu vedem o dezvoltare reală şi o scădere a deficitului bugetar? Dacă susţinea cu adevărat o reformă, premierul Ilie Bolojan începea cu legea achiziţiilor publice pentru a stopa jaful din banii publici. Dar a mimat reforma şi a ales varianta cea mai „simplă”: taxe mai mari pentru români şi împrumuturi mai mari pentru stat. A ales un nivel de trai tot mai scăzut pentru români. A mărit taxele pentru că nu a fost capabil să reducă jaful şi risipa din banii publici. România este astăzi îngropată în datorii, iar vinovaţii trebuie să răspundă în faţa românilor pentru această datorie externă uriaşă. Domnule Ilie Bolojan, românii încă aşteaptă răspunsul cu care aţi rămas dator public: Cine sunt şobolanii din cămara statului? Şi de ce mai sunt în continuare în funcţii dacă aţi avut la dispoziţie zece luni de guvernare pentru a face această ‘deratizare’? Românii nu trebuie să plătească astăzi pentru greşelile PSD si PNL.Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Mihai-Adrian Țiu.