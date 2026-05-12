SJU Slatina. Peste 1.000 de cadre medicale, omagiate de Ziua Internațională Asistentului Medical

Spitalul Județean de Urgență Slatina marchează astăzi, 12 mai, Ziua Internațională a Asistentului Medical printr-un mesaj despre dedicare, solidaritate și evoluția sistemului medical românesc. Peste 1.000 de asistente și asistenți medicali, infirmieri, brancardieri și îngrijitori de curățenie sunt, zi de zi, în prima linie alături de pacienți, formând una dintre cele mai importante echipe ale spitalului. Directorul de Îngrijiri Medicale, Mirela-Georgeta Stăncioiu, cu 36 de ani de experiență în cadrul SJU Slatina, a rememorat transformările uriașe prin care a trecut medicina după 1990 și a transmis un mesaj emoționant colegilor săi: „Fără echipă, nimeni nu reprezintă nimic”.

„Sunt în același loc de muncă din prima zi, doar s-a schimbat în poziția de director de Îngrijiri. Dar ca asistent medicală am lucrat în același loc de muncă, Bloc Operator Anestezie Intensivă. Director de Îngrijiri Medicale sunt din primăvara anului 2016. În spital din 1990 până acum s-au schimbat foarte multe. De la partea materială, dotări, până la factorul uman. Eu mi-aduc aminte că în momentul în care m-am angajat la Terapie Intensivă, Anestezie în speță, sala de operații, ca asistență medical pregăteam flacoanele cu ser fiziologic. Flacoanele care mergeau pentru a recolta analize medicale erau, de fapt, recipientele în care se afla antibiotic. Trebuia, după ce administram antibioticul, le colectam, le spălam, le etichetam și mergeau cu sângele pacienților la laborator. Dar asta era în toată țara, nu numai în Spitalul Județean. Asta era modul de lucru, imediat după Revoluție. Acum, legat de partea materială, avem sisteme cu vacuum. Poți în momentul în care recoltezi să stai de vorbă cu pacientul fără să te concentrezi la cantitatea de sânge. Dacă ne imaginăm profesia ca o piramidă, asistentul medical era cumva la mijloc. Deasupra sunt medicii, partea, aș putea spune foarte importantă, dacă nu cea mai importantă, a echipei medicale. Urmează asistentul medical, iar sub asistentul medical sunt o parte la fel de importantă a echipei, colegii noștrii brancardieri, infirmieri, îngrijitorii de curățenie. Cumva asistentul medical e prins între cele două categorii. Cu siguranță, peste 800 de asistenți medicali, peste 200 brancardieri, cred că în jur de 100 și ceva îngrijitori de curățenie, iar infirmieri mai mult de 200. Colegii mei, fiecare dintre ei, știu ce au de făcut, fac ce trebuie. Cel mai fericit moment, aș putea spune că am prins pandemia, a fost în momentul în care, nu aș vrea să dau numele, noi am avut un pacient care s-a tratat la noi, în condițiile în care toate spitalele erau pline, avea un injectomat pus cu anticoragulant, am intrat la dumnealui, am reușit că nu mai avea vene, am discutat, era foarte supărat, iar după o lună și ceva, când dânsul a fost bine, a plecat, am constatat că a fost un om, un domn care avea o funcție foarte importantă într-o multinațională și care s-a întors la noi și ne-a sponsorizat cu o sumă de 350.000 de lei. Eu am concretizat-o, efectiv, în 50.000 de mâști FFP3. Spitalul nostru în perioada pandemiei, cadrele medicale nu au dus lipsă, să știți, de materiale de protecție. Pentru colegii mei, asistenți medicali, și aș vrea să-i amintesc aici și pe colegii brancardieri, infirmieri, ingrijitori de curățenie, toți care formăm o echipă, vreau să le spun așa. Să fie sănătoși, să fie mândri, pentru că eu consider că este un dar și este ceva dat de bunul Dumnezeu și pe care noi trebuie să-l folosim la maxim, de a fi alături de pacienți. Să aibă putere, răbdare, spirit de colegialitate și eu vreau să le spun că fără unii, fără alții, fără a forma echipă, nimeni nu reprezintă nimic”, este declarația directorului de Îngrijiri Medicale, Mirela-Georgeta Stăncioiu.