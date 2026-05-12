Razie pe DN 6. Zeci de șoferi sancționați și permise reținute de polițiștii olteni

Polițiștii olteni au desfășurat, luni, 11 mai, o amplă acțiune preventivă pe DN 6, unde au instituit șase filtre rutiere pentru combaterea comportamentelor periculoase în trafic. În urma controalelor, oamenii legii au aplicat 54 de sancțiuni contravenționale, au reținut cinci permise de conducere și au retras cinci certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice descoperite la vehicule. Peste 30 de șoferi au fost testați pentru consum de alcool și substanțe psihoactive, fără a fi înregistrate rezultate pozitive. Acțiunea s-a desfășurat și cu sprijinul reprezentanților Registrul Auto Român, care au verificat tehnic 22 de autovehicule.

„Ieri, 11 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o acțiune preventivă pe DN 6, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. În cadrul acțiunii au fost organizate 6 filtre rutiere, dintre care 4 fixe și 2 mobile, activitățile fiind desfășurate pentru identificarea situațiilor cu potențial de risc în trafic. Pentru creșterea siguranței rutiere și identificarea comportamentelor care pot pune în pericol participanții la trafic, polițiștii au efectuat verificări cu aparatele radar și alcooltest sau pentru depistarea substanțelor psihoactive, fiind realizate peste 30 de testări, fără a fi înregistrate rezultate pozitive. În urma verificărilor efectuate, pentru neregulile constatate au fost aplicate 54 de sancțiuni contravenționale, fiind dispuse totodată măsuri menite să elimine riscurile din trafic. Astfel, au fost reținute 5 permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare, ca urmare a identificării unor defecțiuni tehnice ale vehiculelor. În colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Român, au fost verificate din punct de vedere tehnic 22 vehicule, în vederea asigurării unor condiții optime de siguranță pe drumurile publice. Pe lângă măsurile dispuse, polițiștii rutieri au desfășurat și activități cu caracter preventiv-educativ, adresând recomandări participanților la trafic cu privire la adoptarea unei conduite responsabile și adaptate condițiilor de drum”, au transmit reprezentanții IPJ Olt.