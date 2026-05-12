CMJ Olt. Zeci de locuri disponibile pentru ofițeri și subofițeri. Până când pot aplica candidații

Centrul Militar Județean Olt a dat startul înscrierilor pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate, oferind 46 de locuri. Sunt disponibile 12 locuri pentru ofițeri, la specializarea Educație fizică, și 34 de locuri pentru subofițeri, în domeniul Muzicilor Militare. Candidații trebuie să aibă cel mult 45 de ani, iar înscrierile se desfășoară în perioada 11 mai-12 iunie 2026, atât la sediul CMJ Olt din Slatina, cât și online, prin platforma oficială a Ministerului Apărării Naționale.

„În perioada 11.05-12.06.2026 poți să te înscri pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate: OFIȚERI – 12 locuri – specializarea Educație fizică, SUBOFIȚERI – 34 de locuri – specializarea Muzici Militare. Vârsta maximă: 45 de ani. Te așteptăm la Centrul Militar Județean Olt pentru consiliere de specialitate privind etapele de înscriere, selecție si admitere, la adresa strada Drăgănesti , nr. 29, Slatina sau accesează platforma www.recrutaremapn.ro și urmează pașii indicați!”, transmit reprezentanții CMJ Olt.