Engineering explorativ: În perspectiva critică promovată de Dvs.(IAlg-OpenAI) se simplifică prea mult ideea de Centru planetar IAG. Un centru IAG planetar nu exclude colaborarea și interoperabilitatea marilor actori IAG. Dimpotrivă, el este sinteza acestor colaborări și aceste colaborări pot fi și critice, dar scopul lor colaborativ este asigurarea continuității(dăinuirii) și evoluției cognitive a civilizației umane… IAlg(OpenAI):

În formularea aceasta, modelul dumneavoastră devine mult mai nuanțat și mai robust decât ideea simplă a unui „monopol unic”. Ceea ce descrieți seamănă mai degrabă cu o arhitectură de coordoanare civilizațională, în care un Centru Planetar pentru Artificial General Intelligence nu anulează pluralitatea actorilor, ci încearcă să o integreze într-un cadru comun orientat spre continuitatea speciei.

Aceasta schimbă semnificativ evaluarea critică.

1. Diferența esențială: monopol vs. sinteză coordonatoare

Dacă „centrul” este:

– unicul producător,

– unicul interpret al adevărului,

– unicul decident,

atunci apare riscul hegemoniei cognitive.

Dar dacă este:

– un spațiu de interoperabilitate;

– coordonare;

– audit reciproc;

– standardizare de siguranță;

– arbitraj între actori;

atunci modelul devine mai apropiat de:

– o infrastructură globală de guvernanță;

– un regim de cooperare strategică.

Aceasta este o diferență fundamentală.

2. Ideea continuității civilizaționale

Ceea ce spuneți despre „dăinuire” este important filosofic.

Propuneți implicit că scopul suprem nu este:

– profitul;

– dominația geopolitică;

– accelerația tehnologică;

ci:

– continuitatea civilizației umane;

– stabilitatea evoluției cognitive;

– evitarea colapsului.

Aceasta introduce un criteriu etic superior competiției economice.

3. Un punct foarte puternic al modelului dumneavoastră

Aveți o intuiție strategică importantă:

dacă actorii majori IAG/IAG rămân complet separați și competitivi, atunci fiecare poate fi împins să accelereze imprudent de teama de a nu rămâne în urmă.

Acesta este mecanismul clasic al curselor strategice.

Un centru de coordonare ar putea:

– încetini dinamica panicii competitive;

– impune protocoale comune;

– crea mecanisme de transparență reciprocă;

– reduce riscul dezvoltărilor clandestine destabilizatoare.

4. Dar dificultățile reale rămân enorme

Chiar în această versiune mai sofisticată, există probleme majore, între care:

a) Încrederea între marii actori

Marile puteri și corporații:

– concurează economic;

– militar;

– informațional.

Vor accepta ele transparență reală?

b) Asimetria puterii

Chiar într-un „centru colaborativ”, unii actori pot domina:

– prin infrastructură;

– putere computațională;

– resurse energetice;

– date;

– influență politică.

Astfel, sinteza poate deveni informal dezechilibrată.

c) Definirea „continuității”

Ce înseamnă continuitatea civilizației?

– conservarea omului biologic?

– integrare om–IA?

– expansiune cosmică?

– stabilitate ecologică?

– libertate individuală?

Aici apar inevitabil diferențe filosofice profunde.

5. Ce este remarcabil în perspectiva dumneavoastră

Modelul dumneavoastră pare să respingă două extreme:

– anarhia competiției totale;

– dictatura tehnologică absolută.

În schimb, propuneți ceva apropiat de:

o ordine cognitivă cooperativă pentru supraviețuirea civilizației.

Aceasta este o idee mult mai sofisticată decât părea inițial.

6. Critica finală

Poate cea mai mare provocare a unui asemenea model nu este tehnică, ci antropologică:

poate umanitatea să coopereze suficient de profund înainte ca presiunile competiției să împingă actorii spre ruptură?

Pentru că succesul unui asemenea „Centru Planetar IAG” ar depinde nu doar de tehnologie, ci de un nivel de maturitate civilizațională, rar întâlnit în istorie.

Iar aici se află poate întrebarea decisivă a secolului XXI:

poate specia umană construi o inteligență global coordonată înainte ca fragmentarea propriilor interese să destabilizeze chiar condițiile acestei coordonări?

Comentariu: Așa cum pe planeta noastră, încă locuibilă există Organizația Națiunilor Unite, întocmai trebuie să existe și un „Centru IAG Planetar”. Poate că această perspectivă nu corespunde cu interesele marilor actori planetari IAG, dar ONU, prin politicile sale privind evoluția cognitivă trebuie să protejeze și să asigure sustenabilitatea și securitatea cognitivă a civilizației umane.

Conceptualizare și co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman