PREMIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”

Premiul Național pentru Poezie „LUCIAN BLAGA” Opera Omnia de anul acesta a fost decernat sâmbătă 9 mai 2026 poetului Dinu Flămând, la Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm, de lângă Alba Iulia.

Născut în anul 1947 la Bistrița Năsăud, Dinu Flămând este poet, jurnalist, critic literar și critic de artă, eseist și traducător inspirat, dîn literatura franceză, spaniolă, italiană și portugheză.

Licențiat al Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai din Cluj Napoca (1970), diplomat la Ambasada Romaniei din Paris, Dinu Flămând a fost distins în ianuarie 2011 cu Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia.

Volumele sale de versuri și critică literară, precum și unele traduceri au obținut mai multe premii naționale și internaționale printre care amintim: Premiul „Nichita Stănescu” în 2019, premiul „Lucian Blaga” în 2021, Premiul Academiei Române pentru Poezie în 2022 pentru volumul „Om cu vâslă pe umăr”, „Premio de poesia Nuevo Siglo de Oro”, la New Mexico în 2023, premiul „Tudor Arghezi Opera Omnia” în 2025 și premiul „Lucian Blaga Opera Omnia” în 2026.

Printre cele mai apreciate volume publicate putem aminti: „Apeiron” (1971), „Poezii” (1974), „Altoiri” (1976), „Stare de asediu” (1983), „Viață de probă” (1998), „Dincolo” (ediție bilingvă română-franceză, 2000), „Grădini” (2005), „Frigul intermediar” (2006), și altele. Voi încheia cu un fragment dintr-o poezie definitorie pentru stilul său de creație lirică :

„Femeia îndrăgostită”

de Dinu Flămând

… „Iar eu o pândesc la toate ușile

și absorb din hainele ei nou miros

și stau în calea mâinilor ei să culeg la-ntâmplare

mângâieri de prietenie săracă,

imensă milă

Iar cum se îndepărtează în lungul țărmului

mă preling pe sub tălpile ei ca refluxul

flacără a secretului

metamorfoză

femeia mea

îndrăgostită dar nu de mine…”

Marin RADA,

membru UZPR

