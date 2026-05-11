Olt. Weekend cu sute de intervenții, zeci de șoferi sancționați și permise suspendate

Polițiștii olteni au desfășurat, în weekend, ample acțiuni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere, intervenind la peste 230 de solicitări și aplicând sute de sancțiuni. Oamenii legii au vizat în special șoferii care conduc sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau care depășesc limitele legale de viteză. În urma controalelor, au fost reținute 29 de permise de conducere și retrase 19 certificate de înmatriculare. Totodată, polițiștii au deschis cercetări după ce un bărbat de 38 de ani, din comuna Curtișoara, oprit în trafic la Slatina, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 233 de solicitări, dintre acestea 100 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 331 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 120.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 29 de permise de conducere, dintre care 15 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 4 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 10 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 19 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 3 infracțiuni la regimul rutier. În cadrul activităților, la data de 10 mai a.c., în jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, în municipiul Slatina, un autoturism condus de către un bărbat de 38 de ani, din comuna Curtișoara, județul Olt. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la o unitate spitalicească pentru recoltarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.