Locul de joacă din Cireașov, transformat complet: „Copiii din Slatina merită mai mult decât improvizații”

Locul de joacă din zona Cireașov-Aurel Aldea, evitat ani la rând de părinți din cauza stării avansate de degradare, a fost modernizat complet de Primăria municipiului Slatina. Spațiul, care ajunsese să reprezinte mai degrabă un pericol pentru copii decât un loc destinat recreerii, are acum echipamente noi, suprafețe sigure și condiții moderne de joacă. Reprezentanții administrației locale spun că investiția face parte din programul de reabilitare a locurilor de joacă din oraș și transmit că astfel de amenajări trebuie să devină standard pentru fiecare cartier din Slatina.

„Așa arată diferența dintre ‘lasă că merge și așa’ și un loc de joacă făcut cu grijă și atenție pentru copii. Ani la rând, locul de joacă din zona Cireașov – Aurel Aldea a fost ocolit de părinți și privit cu teamă de copii. Echipamente vechi, degradate, suprafețe nesigure și un spațiu care ajunsese mai degrabă un pericol decât un loc pentru copilărie. Astăzi, diferența se vede clar: echipamente moderne și sigure, spațiu refăcut complet, suprafețe adaptate pentru joacă în siguranță, un loc în care copiii pot veni din nou cu bucurie. Nu vorbim despre câteva reparații făcute ‘de ochii lumii’. Vorbim despre un spațiu transformat complet, așa cum merită fiecare cartier din Slatina. Primăria Municipiului Slatina continuă modernizarea locurilor de joacă din oraș, pentru ca imaginea de ‘înainte’ să rămână doar o amintire. Copiii din Slatina merită mai mult decât improvizații. Merită locuri sigure, curate și moderne în care să crească frumos”, se arată în comunicatul Primăriei Slatina.