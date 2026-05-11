Deschiderea sezonului moto. IPJ Olt, responsabilitate și siguranță în trafic

Deschiderea sezonului moto, marcată în acest weekend, organizat în Parcul Tineretului din Slatina, a adus împreună sute de pasionați ai motociclismului, dar și polițiștii olteni, care au desfășurat ample activități preventive dedicate siguranței rutiere. Polițiștii rutieri, alături de specialiștii în prevenirea criminalității și siguranță școlară, au discutat cu motocicliștii și participanții la trafic despre regulile esențiale pentru evitarea accidentelor și despre importanța unei conduite responsabile în trafic. Evenimentul s-a încheiat cu tradiționala paradă moto și un tur al municipiului Slatina, desfășurat sub escorta polițiștilor rutieri



„În acest weekend, în Parcul Tineretului din municipiul Slatina, a avut loc deschiderea sezonului moto. Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și cei ai Biroului Siguranță Școlară, au fost prezenți în cadrul evenimentului, desfășurând activități informativ-preventive dedicate participanților. Cu această ocazie, polițiștii rutieri au purtat discuții cu motocicliștii și ceilalți participanți la trafic, fiind promovate principalele reguli de circulație ce trebuie respectate pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați motocicliști. Activitățile au avut drept scop conștientizarea conducătorilor auto asupra faptului că, în trafic, circulă și motocicliști, cărora trebuie să le acorde o atenție sporită, dar și responsabilizarea motocicliștilor privind adoptarea unei conduite preventive și responsabile în trafic. După parada moto, evenimentul s-a încheiat cu un tur al municipiului Slatina, desfășurat pe un traseu prestabilit, motocicliștii fiind escortați de polițiștii Biroului Rutier Slatina. Inspectoratul de Poliție Județean Olt va continua organizarea și desfășurarea unor astfel de activități preventive, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră și prevenirii accidentelor de circulație”, au transmit reprezentanții IPJ Olt.