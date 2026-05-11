Deputatul Gigel Știrbu: „PSD și AUR au aruncat România într-un haos politic fără precedent”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu acuză PSD și AUR că au provocat intenționat instabilitate politică prin dărâmarea Guvernului Bolojan, fără a oferi o alternativă credibilă pentru România. Liberalul susține că cele două formațiuni au format o alianță toxică împotriva reformelor și modernizării statului, motivată de frica pierderii privilegiilor și a controlului politic. Într-o declarație publică, Știrbu avertizează că România se află într-un moment decisiv, în care trebuie să aleagă între direcția europeană și întoarcerea la haos, populism și captivitate instituțională, susținând că PSD reprezintă vechiul sistem, iar AUR extremismul care incendiază tot ce atinge.

„România traversează una dintre cele mai periculoase perioade politice din ultimii ani. Nu pentru că ar exista o criză economică inevitabilă. Nu pentru că România ar fi lipsită de resurse, de oameni competenți sau de oportunități. Ci pentru că două partide — PSD și AUR — au decis, din calcul politic și disperare electorală, să arunce țara într-un haos controlat doar de interesele lor. Au dărâmat Guvernul Bolojan fără să prezinte românilor o alternativă. Fără un program. Fără o viziune. Fără o echipă credibilă. Fără o minimă responsabilitate față de stabilitatea unei țări membre NATO și a Uniunii Europene. Acesta este adevărul simplu: PSD și AUR nu au unit România în jurul unui proiect. Au unit doar frica lor de reformă. Pentru că reformele reale dor. Dor rețelele de influență construite în zeci de ani. Dor privilegiile clientelei de partid. Dor sistemele prin care bani publici au fost transformați în putere politică. Dor administrațiile sufocate de sinecuri și instituțiile ținute captive de obediență. De aceea, orice tentativă serioasă de modernizare a statului român devine imediat ținta unei alianțe toxice între vechiul sistem și extremismul populist. PSD reprezintă trecutul care refuză să moară. Partidul care, de peste trei decenii, a confundat guvernarea cu stăpânirea. Partidul care a creat baroni locali, dependență administrativă, risipă și o cultură politică bazată pe obediență și control. Un partid care vorbește mereu despre „oameni”, dar care a blocat sistematic meritocrația și profesionalizarea statului. AUR reprezintă pericolul nou: radicalismul, isteria politică, conspirația transformată în program public și patriotismul urlat agresiv, dar golit de orice conținut real. Un partid care se hrănește din furie, din neîncredere și din dezbinare. Care nu construiește nimic, dar incendiază tot ce atinge. Iar împreună, PSD și AUR devin combinația perfectă pentru blocarea României: — un partid care vrea să păstreze controlul asupra sistemului; — și un partid extremist care vrea să distrugă orice direcție occidentală a țării. Unul trăiește din dependență. Celălalt trăiește din haos. Și amândouă se tem de același lucru: o Românie modernă, eficientă, europeană și greu de manipulat. Românii trebuie să înțeleagă miza acestui moment. Nu mai vorbim doar despre o simplă luptă politică. Vorbim despre direcția fundamentală a țării. Vrem o Românie a reformelor, a investițiilor, a seriozității administrative și a respectului internațional? Sau o Românie captivă între baronii PSD și delirul extremist al AUR? Pentru că exact asta încearcă să facă astăzi aceste două partide: să oprească orice schimbare autentică și să readucă România într-o zonă gri, dominată de scandal, manipulare și interese obscure. Istoria ultimilor ani ne arată clar un lucru: niciodată extremismul nu a adus prosperitate, iar clientelismul nu a construit state puternice. România nu poate merge înainte cu oameni care au făcut din criză strategie politică și din conflict permanent principalul instrument de putere. Țara aceasta are nevoie de luciditate, de curaj și de o ruptură definitivă de politica bazată pe frică, scandal și captivitate instituțională. Iar cei care iubesc cu adevărat România au obligația morală să spună răspicat: alianța toxică PSD–AUR este una dintre cele mai mari amenințări la adresa modernizării României din ultimele decenii. Dumnezeu sa aiba in paza România!”, este mesajul deputatului Gigel Știrbu.