Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Independența României nu este doar un simbol, ci o responsabilitate care trebuie apărată prin fapte”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite, de Ziua Independenței Naționale, un apel la unitate, responsabilitate și apărarea interesului național, subliniind că independența României trebuie protejată astăzi nu prin discursuri, ci prin decizii politice curajoase și orientate către cetățeni. Parlamentarul evocă momentele istorice care au consacrat suveranitatea statului român și avertizează că, într-un context intern și internațional tensionat, România are nevoie de demnitate, direcție și de un stat capabil să își apere valorile, identitatea și cetățenii.

„Astăzi, 10 mai, cinstim unul dintre cele mai importante repere ale istoriei naționale – Ziua Independenței Naționale a României. O zi în care reafirmăm un principiu fundamental: dreptul României de a fi un stat unitar, suveran și stăpân pe propriul destin. Ziua de 10 mai 1866 a reprezentat momentul sosirii la București a prințului Carol, ales domnitor al României, iar la data de 10 mai 1877, România își proclama Independența de stat, rupând definitiv legăturile de subordonare față de Imperiul Otoman. În anul 1881, tot în ziua de 10 mai, a avut loc încoronarea lui Carol I ca primul Rege al României și proclamarea oficială a Regatului României. Acest parcurs istoric a consolidat definitiv statutul României ca stat suveran și independent, marcând trecerea de la principat la regat și afirmarea sa ca națiune respectată și recunoscută. Iar astăzi nu invocăm doar momente din trecut, ci fundamentul pe care s-a construit România de astăzi: un stat unitar, suveran și demn, clădit prin jertfă, curaj și voința unui popor de a-și decide singur destinul. La aproape un secol și jumătate de la proclamarea independenței, suntem din nou în fața unei răscruci. România nu mai este amenințată cu armele, dar este pusă la încercare prin presiuni, decizii greșite și prin slăbirea încrederii cetățenilor în propriul stat. Trăim într-un context național și internațional tensionat, în care fiecare decizie politică cântărește greu asupra viitorului. De aceea, independența nu se apără astăzi prin declarații, ci prin fapte. Nu prin discursuri solemne, ci prin decizii corecte, curajoase și orientate către cetățean. Pentru că românii nu mai judecă vorbele, ci efectele acțiunilor acestora. Îi interesează dacă statul le protejează interesele, dacă le oferă siguranță, dacă le garantează un viitor mai bun pentru familiile și copiii lor. Astăzi, avem obligația morală și politică de a apăra ceea ce înaintașii noștri au câștigat: un stat unitar și suveran. Un stat care nu se clatină în fața presiunilor externe și nu își abandonează cetățenii în fața dificultăților interne. Unitatea națională reprezintă condiția de bază a supraviețuirii și dezvoltării noastre ca națiune. De Ziua Independenței Naționale, nu este suficient doar să comemorăm trecutul. Este esențial să decidem ce lăsăm moștenire generațiilor care vin. Cred cu tărie că doar prin unitate și loialitate față de interesul național vom putea depăși încercările prezentului și vom păstra vii marile câștiguri ale istoriei noastre. Nu avem voie să fim mai mici decât istoria noastră. Avem datoria să demonstrăm că România este capabilă să rămână stăpână pe propriul destin. Că știm să ne apărăm valorile, interesele și identitatea. Independența națională a României nu este un simbol, reprezintă astăzi o responsabilitate! Trebuie să reafirmăm angajamentul de a construi un stat care își respectă cetățenii și nu pune pe ultimul loc interesele naționale. România are nevoie de direcție, de demnitate și de un Guvern care pune țara pe primul loc. Cinste celor care au luptat pentru Independența României! Respect pentru cei care au construit statul român unitar și suveran! La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Mihai-Adrian Țiu.