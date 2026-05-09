Slatina. Locul de joacă de pe strada Plevnei, complet reabilitat

Locul de joacă de pe strada Plevnei, care până recent era evitat de mulți părinți din cauza echipamentelor degradate și a stării avansate de deteriorare, a fost complet reabilitat de Primăria municipiului Slatina. Spațiul a fost modernizat și transformat într-o zonă sigură, prietenoasă și adaptată nevoilor copiilor, oferind mai mult confort și condiții moderne pentru familiile din cartier. Reprezentanții administrației locale spun că investițiile în infrastructura destinată celor mici vor continua și în alte zone ale orașului, subliniind că dezvoltarea comunității începe prin grija acordată copiilor și spațiilor dedicate lor.



„De la un loc de joacă abandonat… la un spațiu în care copiii pot zâmbi din nou. Cei care locuiesc pe strada Plevnei știu foarte bine cum arăta acest loc de joacă până nu demult: echipamente degradate, elemente periculoase pentru copii, un spațiu îmbătrânit și neîngrijit, un loc pe care mulți părinți îl evita. Astăzi, imaginea este complet schimbată. Locul de joacă a fost reabilitat și modernizat, iar copiii din zonă au acum un spațiu nou, sigur și prietenos, construit la standardele pe care o comunitate modernă trebuie să le ofere. Pentru că atunci când vorbim despre copii, nu trebuie să existe compromisuri. Mai multă siguranță. Mai mult confort. Mai multă grijă pentru fiecare cartier. Primăria Municipiului Slatina continuă investițiile în toate zonele orașului, iar transformările vor continua și în perioada următoare. Un oraș care investește în copii investește, de fapt, în viitorul lui”, se arată în comunicatul Primăriei municipiului Slatina.