Polițiștii olteni, aproape de oameni la Corabia. Autospeciale, lecții de siguranță și dialog cu cei mici în Parcul „Carol I”

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au participat ieri, 8 mai 2026, la evenimentul cultural-educativ ‘Pagini din istoria Corabiei – cea mai frumoasă poveste’, desfășurat în Parcul ‘Carol I’ din orașul Corabia. Activitatea a fost organizată cu ocazia Zilei Independenței Naționale a României, Zilei Europei, Zilei Victoriei și Zilei Regalității și a reunit numeroși participanți, de la copii și tineri până la familii și reprezentanți ai instituțiilor publice locale. În cadrul evenimentului, polițiștii olteni au prezentat autospeciale și echipamente folosite în activitatea zilnică, oferind participanților informații despre misiunile desfășurate pentru siguranța comunității. Cei mici au avut ocazia să interacționeze cu polițiștii, să descopere tehnica din dotare și să afle recomandări utile privind siguranța personală și rutieră. Prin astfel de activități, Inspectoratul de Poliție Județean Olt își reafirmă angajamentul de a fi permanent aproape de cetățeni și de a promova, într-un mod deschis și interactiv, prevenirea și educația pentru siguranță”, se arată în comunicatul IPJ Olt.