PNL Olt se aliniază în spatele lui Ilie Bolojan: „Nu vom gira alianțe care destabilizează România”

Conducerea PNL Olt transmite un mesaj de susținere pentru liderul liberal Ilie Bolojan și pentru strategia adoptată la nivel central de partid, într-un context politic considerat tensionat pentru România. Printr-o rezoluție votată în cadrul Comitetului Director Județean, liberalii olteni susțin rămânerea PNL în opoziție și resping orice compromis politic care ar putea afecta stabilitatea țării. Reprezentanții organizației vorbesc despre nevoia de luciditate, reforme și continuitate în direcția euroatlantică a României, susținând că partidul trebuie să rămână un reper de echilibru și responsabilitate într-o perioadă marcată de populism și alianțe de conjunctură.



„Astăzi (n.r. 9 mai) , Comitetul Director Județean al PNL Olt a adoptat o rezoluție prin care ne exprimăm fără echivoc sprijinul total pentru președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, și pentru deciziile asumate de conducerea centrală a partidului într-un moment complicat pentru România. PNL Olt susține ferm poziția Partidului Național Liberal de a rămâne în opoziție și de a refuza orice compromis politic cu cei care au ales să arunce țara într-o nouă criză prin alianțe conjuncturale și jocuri de culise împotriva stabilității României. Suntem de acord cu rezoluția adoptată de Biroul Politic Național al PNL și considerăm că România are nevoie, mai mult ca oricând, de luciditate, responsabilitate și de o forță politică matură, capabilă să apere direcția occidentală a acestei țări. În timp ce alții aleg populismul, radicalismul și alianțele toxice, Partidul Național Liberal rămâne partidul echilibrului, al dezvoltării și al asumării. Susținem continuarea reformelor, implementarea PNRR, menținerea stabilității economice, consolidarea parcursului euroatlantic al României și aderarea la OECD. Aceste obiective nu sunt simple sloganuri politice. Sunt garanțiile unei Românii moderne, respectate și sigure. Îi garantăm lui Ilie Bolojan că organizația PNL Olt îi este alături. În astfel de momente, leadershipul adevărat nu se măsoară în aplauze ușoare, ci în capacitatea de a lua decizii dificile pentru binele țării. Partidul Național Liberal va merge mai departe cu demnitate, cu responsabilitate și cu respect pentru românii care încă mai cred în seriozitate, muncă și bun-simț în politică. PNL nu abandonează România. PNL rămâne în slujba României”, se arată în comunicatul Partidului Național Liberal Olt.