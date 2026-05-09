Mario De Mezzo, cucerit de vizita copiilor de la GPP 8: „Poate transformăm vinerea într-o zi dedicată lor”

O zi obișnuită de vineri s-a transformat într-un moment plin de emoție și energie la Primăria Slatina, după ce grupa mijlocie a GPP 8 i-a trecut pragul primarului Mario De Mezzo. Edilul a povestit, într-un mesaj cald și apropiat, cum întâlnirea cu cei mici i-a reamintit cât de importante sunt bucuriile simple, de la un loc de joacă nou până la câteva bomboane descoperite în biroul primarului. Vizibil impresionat de entuziasmul copiilor și de implicarea cadrelor didactice, Mario De Mezzo ia în calcul transformarea acestor vizite într-o tradiție săptămânală, sub numele „Vinerea copiilor”, dedicată celor mai tineri locuitori ai Slatinei.



„Într-o zi de vineri atipică, plină şi agitată, grupa mijlocie a GPP 8 din Slatina a venit în vizită la Primărie, la finalul săptămânii meseriilor. Imaginile vorbesc de la sine. Ne-am distrat, am cântat, am povestit despre ce înseamnă să fii primar, să faci lucruri pentru cei mici şi pentru cei mari. Dacă noi, cei mari, suntem prea prinși uneori în agitația vieții și nu ne oprim să ne bucurăm de lucrurile simple, copiii țopăie de fericire lângă un loc de joacă nou şi frumos colorat, sau lângă un bol cu bomboane pe care nu se așteptau să îl găsească în biroul primarului. Le mulțumesc doamnelor educatoare pentru bucuria pe care mi-au făcut-o și pentru grija cu care modelează acești pui de oameni. Poate voi iniția o tradiție, ‘vinerea copiilor’ și voi invita în fiecare zi de vineri copii la Primăria Slatina. Copiii Slatinei sunt minunați”, este mesajul primarului Mario De Mezzo.