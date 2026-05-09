Deputatul Gigel Știrbu: „Locul României este în inima Europei, alături de națiunile care cred în libertate și democrație”

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, transmite de Ziua Europei un mesaj puternic despre direcția strategică a României și beneficiile concrete ale apartenenței la Uniunea Europeană. Parlamentarul subliniază că Europa nu înseamnă doar instituții sau reguli administrative, ci șansa unei generații întregi de a trăi în libertate, siguranță și prosperitate. În opinia sa, aderarea României la spațiul european reprezintă cea mai importantă alegere făcută după căderea comunismului, o decizie care a adus investiții, modernizare, oportunități pentru tineri și libertatea de a studia, munci și circula fără bariere. Gigel Știrbu atrage atenția că Ziua Europei trebuie să fie și un moment de reflecție asupra drumului pe care țara îl urmează, pledând pentru o Românie modernă, conectată la valorile occidentale și la marile economii europene, nu pentru izolare și populism. Deputatul susține că Europa a oferit României stabilitate, dezvoltare și o ancoră democratică esențială, iar viitorul țării trebuie construit alături de statele care cred în libertate, educație, solidaritate și democrație.

„9 Mai – Ziua Europei. Ziua în care România a ales civilizația, libertatea și viitorul. Europa nu înseamnă doar instituții, tratate sau birocrație. Europa înseamnă șansa unei generații întregi de a trăi fără frică. Înseamnă drumuri construite, universități deschise, spitale modernizate, libertatea de a circula, de a munci, de a învăța și de a visa oriunde pe acest continent. Pentru România, apartenența la Europa nu este un accident istoric. Este cea mai importantă alegere strategică făcută după căderea comunismului. În urmă cu decenii, românii stăteau la granițe cu pașaportul în mână și cu speranța că, într-o zi, vor fi tratați ca cetățeni ai unei lumi libere. Astăzi, milioane de români trăiesc, muncesc, studiază și reușesc în marile capitale europene. Firme românești exportă în întreaga Uniune Europeană. Comunități întregi au fost transformate prin investiții europene. Tinerii noștri au acces la oportunități pe care părinții lor nici nu îndrăzneau să le imagineze. Europa nu este perfectă. Dar Europa este spațiul în care demnitatea umană contează. Spațiul în care legea trebuie să fie mai puternică decât abuzul. Spațiul în care viitorul se construiește prin educație, muncă și solidaritate, nu prin ură, izolare și resentiment. De aceea, Ziua Europei nu trebuie să fie doar o ceremonie festivă. Trebuie să fie un moment de reflecție: unde vrem să mergem ca națiune? Spre o Românie modernă, respectată, conectată la marile economii și valori occidentale? Sau spre izolare, populism și conflicte sterile care nu construiesc nimic? Europa a însemnat pentru România stabilitate într-o regiune complicată, investiții într-o țară care avea nevoie de reconstrucție și o ancoră democratică fără de care am fi fost infinit mai vulnerabili. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să înțelegem că locul României este în inima Europei. Nu la marginea ei. Nu împotriva ei. Ci alături de acele națiuni care cred în libertate, în dezvoltare și în democrație. Europa nu ne-a luat identitatea. Europa ne-a dat șansa să ne valorificăm adevăratul potențial. La mulți ani, Europa! La mulți ani tuturor românilor care cred într-o Românie europeană, modernă și demnă!”, este mesajul deputatului Gigel Știrbu.