Consiliul Județean Olt: „9 Mai, simbol al independenței, victoriei și parcursului european al României”

Consiliul Județean Olt marchează tripla semnificație a zilei de 9 Mai, Ziua Independenței României, Ziua Victoriei în Europa și Ziua Europei, ca un moment de reflecție asupra curajului, sacrificiului și valorilor care au modelat destinul țării. Instituția subliniază importanța libertății câștigate prin luptă, memoria celor care au apărat pacea și demnitatea națională, dar și apartenența României la proiectul european construit pe unitate, cooperare și solidaritate.

„9 Mai este o zi care vorbește despre identitate, sacrificiu și destinul unei națiuni. O zi în care trecutul ne amintește cât de mult au însemnat curajul, demnitatea și solidaritatea pentru drumul României. La 9 mai 1877, România își proclama independența de stat, prin voință, sacrificiu și onoare, afirmându-și dreptul de a decide singură pentru propriul viitor. La 9 mai 1945, Europa ieșea din întunericul războiului, purtând memoria celor care au luptat și au căzut pentru libertate, pace și speranță. La 9 mai 1950, Declarația Schuman deschidea drumul construcției europene moderne — o Europă construită pe cooperare, unitate și respect între națiuni. Astăzi, 9 Mai înseamnă pentru noi memorie, responsabilitate și apartenență europeană. Înseamnă să prețuim libertatea câștigată cu sacrificii, să respectăm valorile care ne unesc și să ducem mai departe, cu demnitate, parcursul european al României. Cinste tuturor celor care au scris, prin curaj și credință, aceste pagini esențiale din istoria noastră”, transmit reprezentanții CJ Olt.