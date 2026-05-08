Slatina. Start sezonului moto 2026

„Motoarele pornesc din nou la Slatina! Pe 9 mai, municipiul Slatina va găzdui evenimentul ‘Start Sezon Moto Slatina 2026’, organizat de Asociația ‘Familia Motocicliștilor Slatina’, cu sprijinul Primăriei municipiului. Parcul Tineretului va deveni, pentru o zi, punctul de întâlnire al pasionaților de motociclism din întreaga zonă, într-un eveniment dedicat atât comunității moto, cât și promovării unui comportament responsabil în trafic. În program: paradă moto prin municipiu, expoziție de motociclete, activități interactive și prezentări despre siguranța rutieră, muzică ambientală și momente dedicate participanților și vizitatorilor. La eveniment sunt așteptați câteva sute de motocicliști, iar parada moto se va desfășura între orele 15:00 – 16:00, pe traseul: Crizantemei – Tunari – Bulevardul A.I. Cuza – Primăverii – Crișan – Libertății – Artileriei – Crizantemei. Pentru buna desfășurare a evenimentului și siguranța participanților, vor exista restricții temporare de circulație în zonele tranzitate de paradă și în perimetrul Parcului Tineretului. Primăria municipiului Slatina susține evenimentele care aduc oamenii împreună, promovează responsabilitatea în trafic și contribuie la viața activă a comunității noastre”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.