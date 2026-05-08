Primarul Mario De Mezzo, speaker la congresul mondial GovTech de la Madrid

„Municipiul Slatina a fost reprezentat zilele acestea, la Madrid, în cadrul GovTech for Impact World Congress 2026 – unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate digitalizării administrației și dezvoltării orașelor inteligente. Primarul Mario De Mezzo a participat ca speaker în panelul „Smart Cities”, alături de lideri internaționali din administrații importante precum Boston și Bristol, într-o dezbatere despre tehnologie, servicii publice moderne și orașele viitorului. Mario De Mezzo a luat parte și la Mayors’ Leadership Forum – un format exclusivist, pe bază de invitație, unde lideri locali din întreaga Europă au discutat despre viitorul serviciilor publice digitale, interoperabilitate, infrastructură inteligentă și colaborarea dintre administrații. În urma dezbaterilor, participanții au contribuit la finalizarea unui Manifest GovTech și a unui plan european de acțiune pentru perioada următoare, construit în jurul unor direcții esențiale: servicii publice digitale centrate pe cetățean, administrații mai eficiente și mai conectate, infrastructură digitală comună, tehnologii care fac orașele mai sustenabile, colaborare între administrații și ecosistemele de inovare. Participarea Slatinei la acest eveniment confirmă deschiderea administrației locale către soluții moderne, parteneriate internaționale și proiecte care pot aduce servicii publice mai rapide, mai eficiente și mai apropiate de cetățeni. Slatina nu mai stă pe margine. Slatina face parte din dialogul european despre viitorul orașelor inteligente”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.