Prima vinere după moțiunea de cenzură. Versiunea liberală

Adoptarea moțiunii de cenzură în urma căreia a fost demis guvernul condus de Ilie Bolojan produce reacții și în teritoriu.

La Olt, în cadrul unei conferințe de presă, din partea liberalilor au apărut cu poziționări la actuala stare politică din România, deputatul Gigel Știrbu și primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo.

Poziția lui Știrbu este invitația la guvernare făcută celor de la PSD și AUR de a face o guvernare împreună, și, implicit desemnarea unui premier.

Știrbu salută, de asemenea, poziția comună adoptată de PNL și USR de a forma o alianță electorală, opozabilă noii politici făcută de PSD.

În altă ordine de idei, tot Știrbu, cere demisia directorilor de servicii publice deconcentrate ajunși în funcții cu susținerea politică a PSD.

În zona de declarații politice, Știrbu nu a uitat să fixeze ținta concentrată a atacurilor spre PSD, Marius Oprescu, prim vicepreședinte la nivel național, presedintele organizației de la Olt.

Tot în același cadru, în nota specifică, Mario De Mezzo, spune că luni va fi adus în Consiliul Local Slatina bugetul municipal pentru 2026. În sinteză, proiectul cuprinde finanțarea pentru modernizarea a 14 străzi, trei sensuri giratorii modernizate, un parc nou pe strada Văilor, modernizarea piațetelor de la Steaua și Gara CFR.

Tot primarul Slatinei spune că urmează să facă un inventar al patrimoniului imobiliar al orașului, vizate fiind concesiunile făcute de fosta administrație.

Altfel, partea cu declarațiile politice, replici indirecte adresate în buclă de cei doi protagoniști liberali, se regăsește în cele ce urmează. Unde actorii politici își generează pe rețelele sociale punctele de vedere.

