Piatra-Olt. Tineri artiști din toată țara, așteptați la Festivalul „Floare de Castan”

Piatra-Olt se pregătește să devină, din nou, punctul de întâlnire al tinerelor talente din folclorul românesc. Pe 21 mai, de Ziua localității, administrația locală organizează cea de-a doua ediție a Festivalului-concurs național de muzică populară vocal-instrumentală „Floare de Castan”, eveniment dedicat promovării tradițiilor și descoperirii noii generații de interpreți de muzică populară. Tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani sunt invitați să urce pe scenă în costum popular și să interpreteze două piese cu ritmuri diferite, iar organizatorii promit premii consistente și o seară plină de momente artistice speciale și invitați surpriză din lumea folclorului. Înscrierile se fac până pe 19 mai.

„Piatra-Olt devine, din nou, gazda talentelor din întreaga țară! După succesul primei ediții, Festivalul-concurs național de muzică populară vocal-instrumentală „Floare de Castan” revine la Piatra-Olt într-o ediție specială, organizată chiar de Ziua localității, pentru a celebra tradițiile, identitatea și frumusețea folclorului românesc. Pe 21 mai, Primăria orașului Piatra-Olt, alături de Consiliul Județean Olt și Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, vă invită la cea de-a II-a ediție a festivalului dedicat descoperirii și promovării tinerelor talente din muzica populară vocală și instrumentală. Condiții de participare: Se pot înscrie tineri cu vârsta între 16 și 25 de ani, concurenții vor interpreta două piese cu factură ritmică diferită, este obligatorie purtarea costumului popular. Premiile consistente oferă concurenților o motivație în plus pentru a urca pe scenă și a reprezenta cu mândrie zona folclorică din care provin. Data limită pentru înscriere: 19 mai 2026. Fișa de înscriere și materialele necesare se transmit la:

primariapiatraolt@yahoo.com, WhatsApp: 0752 666 363. Seara va continua cu momente artistice speciale și invitați surpriză din lumea folclorului, într-o atmosferă dedicată muzicii autentice și tradițiilor românești. Vă așteptăm cu drag!”, este mesajul primarului orașului Piatra-Olt, Nicușor Rada.