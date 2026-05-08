Dr. Bianca Miralia Florescu, medicul care a ales să rămână acasă: „La Slatina simt că pot face medicina cu adevărat”

La doar 31 de ani, dr. Bianca Miralia Florescu, medic specialist pneumologie în cadrul Secției de Pneumologie Scornicești a Spitalului Județean de Urgență Slatina, demonstrează că medicina se poate face cu profesionalism și suflet chiar acasă. Născută la Slatina, tânăra doctoriță spune că a găsit în spital nu doar un loc de muncă, ci un colectiv care a primit-o ca acasă, oferindu-i sprijin și încredere încă de la început. După un an de activitate, numeroase gărzi și pacienți tratați, medicul vorbește cu mândrie despre evoluția unității medicale și despre dorința de a rămâne aproape de comunitatea din Olt, convinsă că viitorul spitalului se construiește prin oameni tineri și implicare.

„A știut dintotdeauna că va fi medic și a dorit să lucreze în Spitalul Județean de Urgență Slatina. Dr. Bianca Miralia Florescu, medic specialist pneumologie este slătineancă, are 31 de ani și a absolvit Colegiul Național ‘Ion Minulescu’, din municipiul Slatina și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Lucrează în Secția de Pneumologie din Scornicești, a Spitalului Județean de Urgență Slatina, de un an și după un număr mare de gărzi și pacienți tratați, spitalul i-a devenit a doua casă.

‘Ca medic tânăr, am avut parte de multă susținere, am fost primită ca acasă și am început să lucrez cu drag. Am câștigat încrederea pacienților și colegilor și îmi doresc să rămân aici. Slatina este casa mea, Spitalul este casa mea! Sunt mândră că pot să profesez aici. Spitalul este în continuă schimbare, sunt mulți medici tineri și s-au luat foarte multe decizii manageriale bune pentru dezvoltarea unității medicale’, a spus dr. Bianca Miralia Florescu.

