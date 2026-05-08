Digul Potelu–Corabia intră în lucrări de întreținere. Intervenții cu utilaje moderne pentru prevenirea inundațiilor

„Colegii de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt, au demarat lucrările de întreținere curentă a digului de apărare Potelu–Corabia, aferent Fluviul Dunărea. Intervențiile constau în defrișarea mecanică a vegetației forestiere din zona de protecție și de pe taluzul digului, utilizând noul utilaj șenilat PrimeTech PT 300, achiziționat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acest echipament modern, destinat lucrărilor forestiere avansate, reprezintă un sprijin real pentru activitatea SGA Olt, contribuind la gestionarea eficientă a vegetației lemnoase, cu ritm rapid de creștere. În același timp, permite intervenții sigure și eficiente. Digul Potelu–Corabia, cu o lungime de 32,4 km, pus în funcțiune în anul 1969, are un rol esențial în apărarea împotriva inundațiilor, protejând localități, terenuri agricole, obiective socio-economice și infrastructura din zonă”, se arată în comunicatul Apelor Române Olt.