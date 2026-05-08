Aproape 10 milioane de euro pentru centrele sociale din Olt

Consiliul Județean Olt alocă în 2026 investiții de 9,8 milioane de euro pentru modernizarea și creșterea siguranței centrelor sociale din județ, într-un amplu program dedicat persoanelor vulnerabile. Fondurile vor susține lucrări de reabilitare termică, intervenții pentru securitate la incendiu, restaurări și dotări moderne pentru unitățile aflate în subordinea DGASPC Olt, în timp ce proiectele finanțate din fonduri europene completează eforturile administrației județene și avansează deja în teren.

„Domeniul asistenței sociale, un domeniu esențial pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile și pentru funcționarea unor servicii sociale sigure și moderne, beneficiază anul acesta de investiții în valoare de 9,8 milioane de euro din bugetul Consiliului Județean Olt. Este un buget important, care se traduce în lucrări și investiții dedicate beneficiarilor din centrele sociale din județ, condițiilor oferite acestora și siguranței infrastructurii sociale. În plus, fondurile europene, prin Programul Operațional Regional, completează aceste investiții și susțin proiecte aflate deja într-un stadiu fizic avansat al lucrărilor. Principalele investiții finanțate în 2026:

– Lucrări de construire și intervenție pentru conformarea la securitate la incendiu – CIA Șopârlița;

– Restaurare și modernizare Corp C1 – Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni;

– Reabilitare termică la Complex Servicii „Sf. Ștefan” Slatina și Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina;

– Reabilitare termică pentru Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal și Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal;

– Reabilitare termică pentru Complexul Servicii Persoane Adulte Corabia;

– Reabilitare termică pentru Complexul Servicii „Sf. Elena” Corabia;

– Lucrări pentru conformarea la securitate la incendiu – CSPA Slatina;

– Achiziția de dotări și echipamente necesare pentru unitățile din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt.

Investițiile sunt în desfășurare, direct în centrele sociale din județ, pentru siguranță, condiții moderne și servicii adaptate nevoilor beneficiarilor”, transmit reprezentanții CJ Olt.