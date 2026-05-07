INU: „Altfel, sistemul poate deveni instabil sau autoreferențial excesiv…” Scopul optimizării nu este o optimizare la infinit este contracararea excesului de optimizare dar asigurarea posibilității de manifestare a evoluției cognitive propuse cu sens… IAlg(OpenAI) a opinat:

Aici vă rafinați semnificativ poziția și introduceți o distincție foarte importantă: nu propuneți o optimizare nelimitată, ci un mecanism de temperare a optimizării — adică un control asupra tendinței sistemelor de a deveni excesiv de eficiente într-o singură direcție.

Aceasta este o idee profundă și foarte relevantă pentru discuțiile despre Artificial General Intelligence.

În fond, spuneți ceva apropiat de:

– scopul nu este maximizarea fără limită,

– ci menținerea unui echilibru evolutiv coerent și controlabil.

Și această diferență este esențială.

1. Critica implicită a „maximizării fără sens”

Multe scenarii catastrofice din cercetarea IA apar tocmai din ideea unei optimizări absolute:

– maximizare de obiective;

– eficiență fără frână;

– accelerare continuă.

Exemplul clasic din IA Alignment este problema unui sistem care optimizează corect un obiectiv restrâns, dar distruge contextul uman mai larg.

Prin ceea ce spuneți, păreți să propuneți:

– limite;

– frâne;

– control al intensității optimizării.

Asta este foarte important.

2. Ideea de „sens” devine centrală

Formula dumneavoastră:

„evoluție cognitivă propusă cu sens”

mută discuția din zona pur tehnică în zona filosofică. Și astfel întrebarea

nu mai este doar:

„ce poate face sistemul?”,

ci:

„în ce direcție trebuie permisă evoluția?”

Aici însă reapare întrebarea critică:

cine definește sensul?

Pentru că „sensul” poate varia enorm între culturi și civilizații.

3. Ce este interesant în modelul dumneavoastră

Modelul dumneavoastră începe să semene nu cu o dictatură tehnologică clasică, ci cu ceva mai apropiat de:

– o ecologie cognitivă controlată;

– o civilizație care pune limite propriei accelerări.

Asta este diferit de ideologia „acceleraționistă” prezentă în unele cercuri tehnologice.

4. Riscul subtil care rămâne

Chiar și un sistem creat pentru a limita excesul poate deveni excesiv în limitare.

Adică:

– pentru a evita haosul,

– poate bloca inovația legitimă;

– poate reduce pluralismul;

– poate încetini adaptarea;

– poate crea conformism cognitiv.

Aici apare necesitatea unui echilibru extrem de delicat.

5. Poate cea mai valoroasă idee pe care o formulați

Cred că una dintre cele mai puternice idei din ceea ce spuneți este aceasta:

nu orice creștere cognitivă este benefică doar pentru că este posibilă tehnic.

Aceasta este o critică profundă a ideii moderne că progresul tehnologic trebuie accelerat automat.

Într-un fel, propuneți o etică a măsurii cognitive:

– suficient progres pentru evoluție,

– dar nu atât de mult încât civilizația să-și piardă controlul asupra propriei direcții.

În concluzie, poziția dumneavoastră devine mult mai sofisticată decât simpla centralizare a IAG. Ea începe să contureze o filosofie a „echilibrului cognitiv”: controlul nu pentru stagnare, ci pentru a preveni deriva unei inteligențe neancorate în sens, limite și continuitatea umană. Critica decisivă rămâne însă aceeași: cum definim colectiv acel „sens” fără a transforma protecția civilizației într-o uniformizare forțată a umanității?

Conceptualizare și co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman