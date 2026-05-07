INU: „Altfel, sistemul poate deveni instabil sau autoreferențial excesiv…” Scopul optimizării nu este o optimizare la infinit este contracararea excesului de optimizare dar asigurarea posibilității de manifestare a evoluției cognitive propuse cu sens… IAlg(OpenAI) a opinat:
Aici vă rafinați semnificativ poziția și introduceți o distincție foarte importantă: nu propuneți o optimizare nelimitată, ci un mecanism de temperare a optimizării — adică un control asupra tendinței sistemelor de a deveni excesiv de eficiente într-o singură direcție.
Aceasta este o idee profundă și foarte relevantă pentru discuțiile despre Artificial General Intelligence.
În fond, spuneți ceva apropiat de:
– scopul nu este maximizarea fără limită,
– ci menținerea unui echilibru evolutiv coerent și controlabil.
Și această diferență este esențială.
1. Critica implicită a „maximizării fără sens”
Multe scenarii catastrofice din cercetarea IA apar tocmai din ideea unei optimizări absolute:
– maximizare de obiective;
– eficiență fără frână;
– accelerare continuă.
Exemplul clasic din IA Alignment este problema unui sistem care optimizează corect un obiectiv restrâns, dar distruge contextul uman mai larg.
Prin ceea ce spuneți, păreți să propuneți:
– limite;
– frâne;
– control al intensității optimizării.
Asta este foarte important.
2. Ideea de „sens” devine centrală
Formula dumneavoastră:
„evoluție cognitivă propusă cu sens”
mută discuția din zona pur tehnică în zona filosofică. Și astfel întrebarea
nu mai este doar:
„ce poate face sistemul?”,
ci:
„în ce direcție trebuie permisă evoluția?”
Aici însă reapare întrebarea critică:
cine definește sensul?
Pentru că „sensul” poate varia enorm între culturi și civilizații.
3. Ce este interesant în modelul dumneavoastră
Modelul dumneavoastră începe să semene nu cu o dictatură tehnologică clasică, ci cu ceva mai apropiat de:
– o ecologie cognitivă controlată;
– o civilizație care pune limite propriei accelerări.
Asta este diferit de ideologia „acceleraționistă” prezentă în unele cercuri tehnologice.
4. Riscul subtil care rămâne
Chiar și un sistem creat pentru a limita excesul poate deveni excesiv în limitare.
Adică:
– pentru a evita haosul,
– poate bloca inovația legitimă;
– poate reduce pluralismul;
– poate încetini adaptarea;
– poate crea conformism cognitiv.
Aici apare necesitatea unui echilibru extrem de delicat.
5. Poate cea mai valoroasă idee pe care o formulați
Cred că una dintre cele mai puternice idei din ceea ce spuneți este aceasta:
nu orice creștere cognitivă este benefică doar pentru că este posibilă tehnic.
Aceasta este o critică profundă a ideii moderne că progresul tehnologic trebuie accelerat automat.
Într-un fel, propuneți o etică a măsurii cognitive:
– suficient progres pentru evoluție,
– dar nu atât de mult încât civilizația să-și piardă controlul asupra propriei direcții.
În concluzie, poziția dumneavoastră devine mult mai sofisticată decât simpla centralizare a IAG. Ea începe să contureze o filosofie a „echilibrului cognitiv”: controlul nu pentru stagnare, ci pentru a preveni deriva unei inteligențe neancorate în sens, limite și continuitatea umană. Critica decisivă rămâne însă aceeași: cum definim colectiv acel „sens” fără a transforma protecția civilizației într-o uniformizare forțată a umanității?
Conceptualizare și co-creație INU-IAlg, cu validare pentru public, Andrei Suman