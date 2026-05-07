Președintele PSD Olt, Marius Oprescu, cere retragerea totală a PNL și USR din structurile de putere: „Opoziția nu se face din birourile guvernării”

Liderul PSD Olt, Marius Oprescu, dezaprobă decizia PNL de a se declara în opoziție, acuzând partidul că încearcă să livreze un discurs „reformator în timp ce își păstrează influența în ministere, prefecturi și instituții publice. Într-o declarație publică, Oprescu susține că nu poți condamna sistemul politic și, în același timp, să beneficiezi de avantajele lui, cerând liberalilor și celor de la USR să renunțe complet la funcțiile deținute în structurile statului dacă vor să fie percepuți ca o opoziție autentică.

„PNL-USR, acasă! Cea mai gravă formă de ipocrizie în politică este să construiești un discurs care sună bine, principial și ‘reformator’, dar să nu faci nimic din ceea ce spui. Astăzi, exact asta face PNL. Anunță că trece în opoziție după ce ‘mesia’ Bolojan a primit unul dintre cele mai dure voturi de respingere din Parlament, dar rămâne înfipt până la capăt în toate structurile puterii. Ministere, prefecturi, deconcentrate, toate sunt populate în continuare de oameni ai PNL, care chipurile urăsc funcțiile și sinecurile politice… până când ajung chiar ei să le ocupe și, dintr-odată, totul devine ‘responsabilitate’, ‘sacrificiu’ și ‘reformă’. PNL încearcă să vândă imaginea unei reforme dure, ‘cu principii’, împinsă agresiv de influenceri și formatori de opinie care măsoară politica în like-uri și distribuiri, complet rupți de realitatea din teritoriu și furia din societate. Politicianul care vorbește permanent despre reformă, dar păstrează intact propriul sistem de privilegii, nu este reformator. Este doar un produs de imagine. Nu poți condamna public un sistem, iar în același timp să păstrezi oameni cu salarii de 50 de mii de lei în companii și structuri controlate politic. Nu poți poza în opozant moral, cât timp controlezi instituțiile statului cu o adevărată armată de numiri politice. Așadar, dacă PNL și USR vor în opoziție, atunci să plece complet de la guvernare. Fără această farsă în care mimezi opoziția, dar îți ții miniștrii, prefecții și oamenii bine mufați la putere, pregătiți pentru ‘înstrăinări’ și noi tunuri mascate sub eticheta ‘reformei’. PSD a ieșit de la guvernare și a demisionat din toate funcțiile din arcul guvernamental. PNL și USR ies doar în declarații. Deci, acasă!”, este declarația președintelui PSD Olt, Marius Oprescu.