Polițiștii olteni au descins în școlile din Drăgănești-Olt. Peste 160 de elevi, implicați în activități anti-drog și de prevenire a violenței

Polițiștii olteni, alături de specialiști antidrog și jandarmi, au desfășurat miercuri, 6 mai 2026, ample acțiuni preventive în mai multe unități de învățământ din Drăgănești-Olt. Elevii și profesorii au participat la discuții despre pericolele consumului de droguri, violență și absenteism școlar, în timp ce autoritățile au verificat inclusiv agenți economici pentru a preveni vânzarea de alcool, tutun și energizante către minori.

„În cursul zilei de 6 mai a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o serie de activități preventive în orașul Drăgănești-Olt, având ca obiectiv creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și prevenirea comportamentelor de risc în rândul elevilor. La activități au participat polițiști din cadrul structurilor de siguranță școlară, ordine publică, investigarea criminalității economice, criminalistic și prevenirea criminalității, alături de specialiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt. Echipele mixte au fost prezente în trei unități de învățământ, unde au desfășurat activități informativ-preventive și verificări specifice pentru prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise, a faptelor de violență, a portului de obiecte periculoase, precum și pentru reducerea absenteismului școlar. Totodată, au fost verificați șase agenți economici, în vederea respectării prevederilor legale referitoare la comercializarea produselor din tutun, alcool și băuturi energizante către minori, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice. În cadrul activităților preventive organizate, peste 160 de elevi și cadre didactice au participat la discuții privind efectele consumului de droguri și alte substanțe interzise, importanța unui comportament responsabil și necesitatea frecventării cursurilor școlare. Inspectoratul de Poliție Județean Olt va continua desfășurarea unor astfel de acțiuni preventive, în colaborare cu instituțiile partenere, pentru asigurarea unui climat de siguranță în unitățile de învățământ și prevenirea faptelor antisociale”, transmit reprezentanții IPJ Olt.