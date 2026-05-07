Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „S.O.S. România anunță declanșarea procedurii de destituire a președintelui Nicușor Dan”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, anunță că formațiunea politică demarează procedura politică și constituțională pentru destituirea președintelui Nicușor Dan. Reprezentanții partidului susțin că actuala conducere a statului a ignorat voința cetățenilor, a amplificat tensiunile politice și economice și s-a îndepărtat de interesele naționale. S.O.S. România susține că își asumă integral acest demers și transmite că nu va permite altor partide să capitalizeze politic inițiativa. Liderii partidului declară că, după căderea Guvernului, următoarea țintă politică este Palatul Cotroceni.

„Partidul S.O.S. România anunță că inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României. S.O.S. România consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Demersul S.O.S. România este unul ferm, asumat și necesar. Nu vom permite ca această inițiativă să fie confiscată politic de alte partide care mimează opoziția doar pentru imagine publică. După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul. S.O.S. România merge până la capăt”, este declarația deputatului Mihai-Adrian Țiu.