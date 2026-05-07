CMJ Olt anunță deschiderea recrutărilor pentru cursurile de formare 2026. Sute de locuri disponibile pentru ofițeri și subofițeri

Centrul Militar Județean Olt a anunțat startul înscrierilor pentru cursurile de formare din filiera indirectă, destinate atât viitorilor ofițeri, cât și subofițerilor în activitate. Sunt disponibile sute de locuri în domenii precum comunicații, logistică, auto, informații militare, operații speciale, apărare antiaeriană sau educație fizică. La selecție se pot înscrie militari activi, rezerviști și, pentru anumite specializări, inclusiv civili din interiorul sau din afara Ministerului Apărării Naționale. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de studii și experiență prevăzute pentru fiecare categorie, iar limita maximă de vârstă este de 45 de ani. Înscrierile se desfășoară etapizat, în funcție de specializare, pe parcursul anului 2026.

I. Cursuri de formare a OFIȚERILOR în activitate

Locuri scoase la concurs:

1. Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică:

– Comunicații – 25 locuri;

Perioada de înscriere: 08.06-18.09.2026

2. Școala de instruire interarme a Forțelor Terestre „Mihai Viteazul”:

– Auto – 24 locuri;

Perioada de înscriere: 08.06-03.07.2026

3. Școala de instruire pentru logistică „General-Maior Constantin Constantiniu”:

– Administrare proprietate imobiliară – 23 locuri;

– Psihologie – 24 locuri;

Perioada de înscriere:08.06-03.07.2026

4. Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în armată:

– Educație fizică – 12 locuri;

Perioada de înscriere: 11.05-12.06.2026

Candidații pot proveni din rândul maiștrilor militari și subofițerilor în activitate sau în rezervă, al gradaților și soldaților profesioniști în activitate, al gradaților și soldaților în rezervă, precum și din rândul civililor din cadrul și din afara M.Ap.N.

Vârstă maximă: 45 de ani;

Studii: universitare de licență cu specializarea de studii corespunzătoare armei și specialității militare pentru care se organizează cursul de formare;

Cel puțin 3 ani de vechime în serviciu ca maiștri militari / subofițeri / soldați / gradați profesioniști în activitate, respectiv cel puțin 3 ani de experiență în domeniul studiilor pentru candidații care provin din rândul personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile.

II. Cursuri de formare a SUBOFIȚERILOR în activitate

Locuri scoase la concurs:

1. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I”:

– Infanterie – 80 locuri;

– Infanterie marină – 10 locuri;

– Vânători de munte – 30 locuri;

– Cercetare – 35 locuri;

– Comandant și mecanic conductor tancuri și blindate pe șenile – 26 locuri;

– Auto – 120 locuri;

– Geniu – 60 locuri;

– Informații militare – 29 locuri;

Perioada de înscriere: 08.06-30.10.2026

2. Școala de instruire pentru apărare antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”

– Rachete și artilerie antiaeriană – 70 locuri;

Perioada de înscriere: 08.06-20.11.2026

3. Școala de instruire pentru logistică „General-Maior Constantin Constantiniu”

– Administrație – 180 locuri;

– Intendență – 110 locuri;

Perioada de înscriere: 08.06-03.07.2026

4. Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

– Comunicații – 200 locuri;

– Tehnologia informației – 50 locuri;

Perioada de înscriere: 20.04-15.05.2026

Candidații pot proveni DOAR din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate din M.Ap.N.

Vârstă maximă: 45 de ani;

Studii: absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat;

Să posede permis de conducere auto, categoria B (cei care optează pentru arma „geniu”) respectiv categoriile B și C (cei care optează pentru specialitatea militară „auto”)

5. Centrul de instruire pentru muzici militare

– Muzici militare – 34 locuri;

Perioada de înscriere: 11.05-12.06.2026

6. Centrul de perfecționare medico-militar

– Sanitar – 40 locuri;

Perioada de înscriere: 08.06-18.09.2026

7. Școala de instruire a forțelor pentru operații speciale „Burebista”

– Parașutiști – 26 locuri;

– Comando – 42 locuri;

Perioada de înscriere: 08.06-18.09.2026

Candidații pot proveni din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate sau rezervă, precum și din rândul civililor din cadrul și din afara M.Ap.N.

Vârstă maximă: 45 de ani;

Studii: absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat, respectiv postliceal/universitar cu licență și certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – candidații care optează pentru subofițeri sanitari.

„Pentru informații suplimentare și consiliere de specialitate privind etapele de înscriere, selecție și admitere, vă așteptăm la sediul nostru din Slatina, str. Drăgănești nr. 29, în următorul program: Luni, miercuri, joi, vineri: 08:00 – 16:00, Marți: 10:00 – 18:00. Ne puteți contacta și telefonic, la 0349412979 sau prin intermediul paginii noastre de Facebook”, transmit reprezentanții CMJ Olt.