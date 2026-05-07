9 MAI – ZI CU TRIPLĂ SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ

Ziua de 9 Mai este o zi plină de semnificație istorică pentru România, reunind aniversarea a trei momente esențiale din istoria poporului român : Proclamarea Independenței de Stat a României în 1877, Victoria Aliaților în Europa în mai 1945 și Ziua Europei. celebrată ca urmare a Declarației Schuman din 1950, act considerat fundamentul de bază al construirii Europei moderne.

Proclamarea Independenței României la 9 mai 1877 a constituit un moment decisiv în afirmarea statului modern român și a fost obținută în urma unui îndelungat efort politic și diplomatic prin care românii urmăreau desprinderea definitivă față de suzeranitatea otomană.

La 9 mai 1877 , în Parlamentul României a fost proclamată Independența de Stat, ca expresie a voinței politice a unui stat suveran..

Independența a trebuit să fie apărată cu arma în mână, armata română dând dovadă de eroism în luptele de la Grivița, Rahova, Plevna, contribuția sa fiind esențială la înfrângerea imperiului otoman

Recunoașterea Independenței de Stat a României a fost ratificată prin Tratatul de la Berlin, în 1878, la Congresul de Pace care a încheiat războiul ruso-turc.

Independența de Stat a României a contribuit în mod esențial la consolidarea identității naționale, demonstrând faptul că România era o țară independentă care putea să își apere singură suveranitatea.

Cealaltă semnificație a zilei de 9 mai se referă la încheierea celui de-al doilea război mondial în Europa, după capitularea Germaniei naziste în fața trupelor aliate.

Ziua de 9 Mai este și Ziua Europei după ce la 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul francez de externe a lansat în spațiul public Declarația Schuman, o propunere de organizare a statelor europene într-o comunitate suprastatală, piatra de temelie a ceea ce înseamnă astăzi Uniunea Europeană.

Marin RADA,

membru UZPR