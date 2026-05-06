Jandarmii olteni, peste 550 de misiuni în luna aprilie

Aproximativ 50 de jandarmi olteni au fost zilnic în teren în luna aprilie, intervenind în peste 550 de situații pentru menținerea ordinii publice și protejarea cetățenilor. Activitatea a inclus patrule mixte cu Poliția, misiuni la evenimente publice și transporturi speciale, dar și punerea în aplicare a zeci de mandate. În urma acțiunilor, au fost aplicate peste 150 de sancțiuni contravenționale și au fost constatate mai multe infracțiuni, semn că prezența forțelor de ordine rămâne esențială pentru siguranța comunității.

„În luna aprilie a.c., aproximativ 50 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au acționat zilnic pentru îndeplinirea misiunilor specifice, fiind implicați în peste 550 de intervenții și activități dedicate menținerii ordinii publice și protejării cetățenilor. Misiunile au vizat atât intervenții în zone cu potențial operativ, cât și asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfășurării manifestărilor cultural-artistice și tradiționale din această perioadă. Pentru prevenirea faptelor antisociale și consolidarea siguranței comunității, au fost constituite 650 de patrule mixte în cooperare cu Poliția, în care au fost implicați 35 de jandarmi pe zi. Totodată s-a asigurat paza obiectivelor din responsabilitatea inspectoratului, paza și protecția a nouă transporturi de valori și transporturi cu caracter special și au fost puse în executare 70 mandate de aducere, ca urmare a solicitărilor instanțelor de judecată. În această perioadă, jandarmii au aplicat 155 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 57.850 lei, pentru încălcarea normelor privind ordinea și liniștea publică, și au constatat 12 infracțiuni, atât în cooperare cu structurile de poliție, cât și prin acțiuni proprii.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, recomandăm: respectarea indicațiilor forțelor de ordine și ale organizatorilor la evenimente publice, supravegherea atentă a copiilor în zone aglomerate, păstrarea bunurilor personale în locuri sigure, evitarea conflictelor de orice natură și apelarea imediată la 112 în cazul unor situații de risc. Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt își propune ca, în perioada următoare, să intensifice acțiunile preventive, să fie prezent alături de cetățeni la manifestările ce marchează începutul toamnei și să consolideze parteneriatul cu autoritățile locale pentru crearea unui climat de siguranță durabil. Jandarmeria Olt rămâne un partener de încredere al comunității și își continuă misiunea de a asigura, prin profesionalism și responsabilitate, un climat de ordine și siguranță pentru toți cetățenii”, se arată în comunicatul IJJ Olt.