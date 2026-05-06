CSM Slatina urcă pe podium la Naționalele de Karate Tradițional

CSM Slatina demonstrează forma excelentă a sportivilor săi la Finala Campionatului Național de Karate Tradițional, desfășurată la București, în perioada 1-3 mai 2026. Cu o serie consistentă de medalii de aur, argint și bronz, tinerii au demonstrat disciplină, determinare și un nivel competitiv ridicat, contribuind la clasarea clubului între cele mai bune din țară. Rezultatele obținute la categoriile cadeți și juniori reflectă atât munca sportivilor, cât și implicarea antrenorului Ștefan Ionică, consolidând statutul CSM Slatina ca o prezență constantă pe podiumul competițiilor naționale.

„CSM Slatina pe podium la Finala Campionatului Național de Karate Tradițional! Sportivii noștri au participat la Finala Campionatului Național de Karate Tradițional (București, 1–3 mai 2026), unde au obținut multiple medalii și clasări valoroase.

Ghiturițin Luca Ștefan (cadeți 14–15 ani)

aur – fukugo

aur – enbu

argint – kumite individual

argint – kumite echipe juniori

Vasile David Florin (cadeți 14–15 ani)

aur – enbu

Bibescu Ianiș Andrei (juniori 16–18 ani)

argint – fukugo

bronz – kata individual

Răducan Marius Adrian (juniori 16–18 ani)

argint – enbu

argint – kumite echipe

bronz – kumite individual

Voicu Marius Alberto (juniori 16–18 ani)

argint – enbu

argint – kumite echipe

Gherghe Patrick Cosmin (juniori 16–18 ani)

argint – kumite echipe

Anrtrenor: Stefan Ionica

Felicitări tuturor sportivilor pentru rezultatele obținute și pentru modul în care au reprezentat clubul! Muncă, disciplină și performanță!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.