Controale ITM Olt în aprilie. Peste 240 de verificări, amenzi de aproape 170.000 lei și cazuri de muncă nedeclarată

Inspectorii de muncă olteni au intensificat verificările în luna aprilie 2026, efectuând 243 de controale în domenii-cheie precum construcțiile, comerțul și transporturile. Bilanțul scoate la iveală peste 250 de nereguli, de la întârzieri salariale și lipsa contractelor de muncă până la deficiențe grave privind securitatea angajaților. Autoritățile au aplicat peste 100 de sancțiuni, inclusiv amenzi consistente, și au depistat cazuri de muncă nedeclarată, semnalând totodată și 14 incidente de muncă aflate în curs de investigare.

„În luna aprilie 2026, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat 243 controale specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. Domeniile de activitate verificate din punct de vedere al respectării legislației specifice au fost: construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane. În urma verificărilor efectuate au fost identificate peste 259 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, cele mai frecvente fiind: neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă, neacordarea repausului saptămânal și a concediului de odihnă, netransmiterea la termen, în Platforma Reges-Online, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora, neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, neacordarea și neverificarea folosirii echipamentului individual de protecție, neefectuarea controlului medical periodic, iar pentru cele mai grave deficienţe s-au aplicat 111 sancțiuni, din care 98 avertismente și 13 amenzi în valoare de 169.000 lei. În luna aprilie 2026, inspectorii de muncă au identificat 2 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, angajatorul fiind sancţionat cu amendă în valoare de 80.000 lei. De asemenea, în cursul lunii trecute, au fost comunicate instituției noastre un număr de 14 evenimente, în care au fost implicaţi 14 lucrători care desfăşurau activitate pe teritoriul judeţului Olt, evenimentele fiind în cercetarea angajatorilor la care s-au produs”, a declarat inspectorul șef ITM Olt, Constantin Cristian Ungureanu.