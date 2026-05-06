CMJ Olt: „Înscrierile la școlile de maiștri și subofițeri sunt deschise până pe 5 iunie”

Tinerii care își doresc stabilitate profesională și un parcurs clar într-un mediu disciplinat au acum oportunitatea de a face primul pas către o carieră în armată. Centrul Militar Județean Olt anunță că perioada de înscriere pentru învățământul postliceal militar, destinat formării maiștrilor militari și subofițerilor, este în plină desfășurare, însă timpul este limitat. Candidații interesați trebuie să își pregătească dosarul și să aplice până cel târziu la data de 5 iunie 2026, fie online, fie prin intermediul birourilor de informare-recrutare.

„Nu rata șansa de a-ți construi o CARIERĂ DE SUCCES! Perioada de înscriere pentru învățământul postliceal militar – școlile de maiștri militari și subofițeri – este în plină desfășurare. Dacă îți dorești stabilitate și oportunitatea de a face parte dintr-o echipă de elită, acum este momentul să faci primul pas! Alege să devii: maistru militar, subofițer. Nu uita: locurile sunt limitate, iar perioada de înscriere se încheie la 05.06.2026! Înscrieri și informații pe https://www.recrutaremapn.ro sau la biroul informare-recrutare: https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php. Informează-te, pregătește-ți dosarul și aplică la timp!”, transmit reprezentanții CMJ Olt.