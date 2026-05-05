Slatina. Tineri campioni care arată valoarea sportului local, în țară și peste hotare

Slatina își arată statutul de pepinieră de talente sportive, prin rezultatele remarcabile obținute de sportivii CSM atât în competițiile naționale, cât și pe scena internațională. De la bazinul de înot, unde tinerii concurenți au demonstrat ambiție și progres constant, până la masa de joc, unde performanța a fost validată la nivel mondial, acești copii și adolescenți arată că munca susținută și disciplina dau roade. Rezultatele obținute la Campionatul Național de Biatlon & Triatlon Modern de la Otopeni, dar și podiumul internațional cucerit la Sarajevo, reflectă nu doar talentul individual, ci și un sistem local care susține dezvoltarea sportului de performanță.

„Performanță pentru Slatina, în apă și la masa de joc! Sportivii CSM Slatina au demonstrat, din nou, că munca, disciplina și talentul duc Slatina pe podium, atât la nivel național, cât și internațional. Înot – Campionatul Național de Biatlon & Triatlon Modern (Otopeni, 2–3 mai 2026): Oprea Natalia – Vicecampioană Națională, categoria U13, Barbu Sara – Locul IV, Bîscoveanu Alexia – Locul VIII, Vedere Matias – Locul VII. Rezultate care confirmă progresul și seriozitatea acestor tineri sportivi. Tenis de masă – performanță internațională: Alexandru Florentina – Locul III la WTT Youth Contender Sarajevo, categoria U11. Un podium internațional care ne face mândri și arată că Slatina contează și pe scena sportului mondial. Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru determinare și rezultate! Primăria Municipiului Slatina susține performanța și investește în viitorul sportului local”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.