Slatina. Minori surprinși distrugând bunuri publice într-o bază sportivă

Poliția Locală Slatina a intervenit în acest weekend pentru menținerea ordinii publice, după ce un grup de minori a fost surprins vandalizând bunuri din oraș. Incidentul, petrecut în seara de 2 mai 2026, a implicat copii cu vârste între 10 și 16 ani, care au distrus o toaletă publică și au smuls doi pomi dintr-o bază sportivă. Polițiștii locali i-au identificat și i-au condus la sediul poliției pentru aplicarea măsurilor legale, lansând totodată un apel către cetățeni să respecte spațiile publice și să contribuie la siguranța comunității.

„În acest weekend, polițiștii locali au fost prezenți în teren, acționând ferm pentru respectarea normelor rutiere și pentru menținerea ordinii și liniștii publice în municipiu. Un caz care atrage atenția a avut loc în seara zilei de 2 mai, în jurul orei 21:40, când un grup de minori cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani a fost surprins în timp ce deteriora ușile unei toalete publice, după care, aceleași persoane, au smuls și distrus doi pomi din incinta Bazei sportive Dumitru Dobrescu. Aceștia au fost depistați, legitimați și conduși la sediul poliției municipiului Slatina, în vederea aplicării măsurilor legale. Facem un apel către toți tinerii și cetățenii care frecventează parcurile, bazele sportive și spațiile publice: respectați bunurile orașului, protejați mediul și contribuiți la păstrarea unui climat de ordine și siguranță pentru întreaga comunitate. Poliția Locală Slatina va continua acțiunile în teren, cu toleranță zero față de comportamentele care afectează orașul”, transmit reprezentanții Poliției Locale Slatina.