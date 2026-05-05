Peste 5 milioane de euro pentru modernizarea Spitalului Județean de Urgență Slatina și Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

Consiliul Județean Olt direcționează, în acest an, 5,2 milioane de euro către modernizarea și dezvoltarea infrastructurii medicale, cu accent pe îmbunătățirea condițiilor din Spitalul Județean de Urgență Slatina și din unitățile conexe. Fondurile acoperă atât lucrări concrete, de la reabilitarea rețelelor și a spațiilor esențiale, până la dotarea cu aparatură performantă, cât și proiecte majore finanțate din surse guvernamentale și europene, precum reabilitarea blocului central al spitalului, unde funcționează secții-cheie. În paralel, investițiile vizează digitalizarea serviciilor medicale și modernizarea laboratoarelor, dar și îmbunătățiri semnificative la Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, conturând o strategie etapizată pentru un sistem de sănătate mai eficient, modern și adaptat nevoilor pacienților.

„Consiliul Județean Olt alocă, anul acesta, 5,2 milioane de euro pentru investiții directe în modernizarea, dotarea și dezvoltarea infrastructurii medicale din județ. O parte importantă a acestor fonduri susține investiții la Spitalul Județean de Urgență Slatina, care vizează, printre altele: reamenajarea blocului alimentar, modernizarea și reabilitarea rețelelor exterioare, alocarea a 10 milioane de lei pentru aparatură medicală performantă, esențială pentru diagnostic și tratament. Diferența reală o fac însă proiectele mari, finanțate din fonduri guvernamentale și europene. Cel mai important dintre ele este reabilitarea blocului central al Spitalul Județean de Urgență Slatina, prin Compania Națională de Investiții, un proiect de peste 50 de milioane de lei. În această clădire funcționează 10 secții esențiale, printre care Neurologie, Urologie, ORL, Cardiologie, Chirurgie și Ortopedie. Reabilitarea integrală prevede lucrări majore precum: consolidarea și reabilitarea structurală, modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și termice, reconfigurarea spațiilor și a circuitelor medicale, creșterea eficienței energetice, refacerea finisajelor la standarde actuale. În paralel, prin Planul Național de Redresare și Reziliență și alte finanțări, continuă investițiile în digitalizarea activității medicale și în modernizarea laboratoarelor. Investiții importante sunt prevăzute și pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci: implementarea unui sistem alternativ de încălzire cu pompe de căldură, realizarea unui spațiu de depozitare, amenajarea unei farmacii cu circuit închis în cadrul Centrului de Ergoterapie, realizarea unui foraj pentru alimentarea cu apă, dotări esențiale pentru funcționare. Investițiile sunt în lucru, etapă cu etapă, folosind fiecare sursă de finanțare disponibilă pentru un sistem de sănătate funcțional și bine echipat”, transmit reprezentanții CJ Olt.