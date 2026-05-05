Olt. Controale extinse pentru camioane și autobuze

„În perioada 4–10 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară acțiuni în cadrul campaniei europene „TRUCK & BUS”, coordonată de ROADPOL. Demersul are ca scop reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice, prin verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul transportului rutier de persoane și marfă. În cadrul activităților, polițiștii acordă o atenție deosebită respectării timpilor de conducere și de odihnă, existenței și valabilității documentelor necesare, legalității transporturilor efectuate, precum și respectării limitelor de încărcare. De asemenea, sunt verificate starea tehnică a vehiculelor, funcționarea aparatelor tahograf, respectarea regimului legal de viteză și condiția psiho-fizică a conducătorilor auto. Acțiunea are un caracter preventiv și urmărește conștientizarea importanței respectării normelor rutiere, în vederea diminuării numărului de accidente. Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte legislația în vigoare și să adopte o conduită responsabilă, pentru siguranța proprie și a celorlalți”, transmit reprezentanții IPJ Olt.