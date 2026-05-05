Intervenție salvatoare la Slatina. Pompierii au salvat o femeie înecată cu mâncare, prin manevra Heimlich

Momente tensionate, luni seară, 4 mai, pe strada Grădiște din Slatina, unde doi pompieri aflați în misiune au intervenit decisiv pentru a salva viața unei femei care se înecase cu un bol alimentar. Observând situația critică, aceștia au acționat fără ezitare, au alertat echipajul SMURD și au aplicat manevra Heimlich, reușind să elibereze căile respiratorii ale victimei. Femeia era conștientă la sosirea paramedicilor, a fost evaluată la fața locului și a refuzat ulterior transportul la spital. Intervenția rapidă și stăpânirea de sine a salvatorilor au făcut diferența într-un moment care putea avea consecințe grave.

„Reacția promptă și aplicarea la timp a manevrei Heimlich, de către colegii noștri, au făcut diferența dintre panică și siguranță. În cursul serii trecute (n.r. 4 mai), în timp ce executau misiunea de monitorizare a alunecării de teren din municipiul Slatina, strada Grădiște, plutonier adjutant șef Simonescu Laurențiu-Dan și soldat Ursu Alexandru-Nicușor, pompieri în cadrul Detașamentului Slatina, au observat o persoană care se înecase cu un bol alimentar. Fără ezitare, au alertat echipajul SMURD Slatina și au intervenit imediat, aplicând manevra salvatoare care a dus la dezobstrucția căilor aeriene. Pacienta era conștientă la sosirea echipajului SMURD, a fost monitorizată la fața locului și a refuzat ulterior transportul la spital. Îi felicităm pentru profesionalism, stăpânirea de sine și intervenția rapidă care a făcut, încă o dată, diferența!”, se arată în comunicatul ISU Olt.