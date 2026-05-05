Ansamblul folcloric „Flori de Romanați” din Dobrosloveni duce tradiția mai departe

Ansamblul folcloric „Flori de Romanați” din Dobrosloveni demonstrează, încă o dată, că pasiunea și munca dau roade. Tinerii dansatori, cu vârste între 10 și 14 ani, au obținut o medie de 9,00 la Festivalul-Concurs „Tezaur Teleormănean”, desfășurat pe 3 mai 2026, la Alexandria, impresionând juriul prin autenticitate și energie. Performanța lor reflectă atât talentul copiilor, cât și dedicarea coregrafului Cristi Velea, iar comunitatea locală își arată mândria și încrederea că noile generații vor duce mai departe tradițiile românești.

„Felicitări copiilor de la Ansamblul folcloric ‘Flori de Romanați’ pentru rezultatul obținut în cadrul Festivalului-Concurs ‘Tezaur Teleormănean’, desfășurat la Alexandria, pe 3 mai 2026. Tinerii dansatori, cu vârste între 10 și 14 ani, au impresionat prin talent, muncă și autenticitate, obținând o frumoasă medie de 9,00 la disciplina dans popular. Felicitări copiilor pentru pasiunea și dăruirea lor, precum și domnului coregraf Cristi Velea pentru îndrumarea deosebită! Ne mândrim cu voi și vă dorim mult succes în continuare, să duceți mai departe tradițiile românești cu aceeași energie și bucurie!”, transmit reprezentanții Primăriei Dobrosloveni.

