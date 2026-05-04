Victorie zdrobitoare în Liga a IV-a! Unirea Radomirești face spectacol cu un incredibil 15-0

Comuna Radomirești este în sărbătoare după un rezultat istoric reușit de echipa locală ACS Unirea 2024. Formația antrenată de Alexandru Gheorghe a obținut o victorie categorică, scor 15-0, împotriva celor de la ACS Voineasa, în cadrul etapei a XXVII-a din Liga a IV-a.

Primarul comunei, Nicușor Sîia, a transmis un mesaj de apreciere pentru performanța echipei, subliniind importanța acestui succes pentru comunitatea locală și pentru susținerea sportului la nivel rural. Pe teren, Unirea Radomirești a dominat autoritar partida, oferind un adevărat recital ofensiv. Tecuceanu a fost omul meciului, cu nu mai puțin de patru goluri marcate, fiind urmat de Ciocoteală și Enache, fiecare cu câte trei reușite. M.Matei a contribuit cu două goluri, în timp ce Preda, Fierăscu și G. Matei au completat lista marcatorilor.

Echipa de start a inclus jucători precum Meilă (Celik), Ciobanu, Ciocoteală, Preda, G. Matei, Enache, Boșoancă (Rădulescu), Fierăscu, Olteanu (Năuiu), M. Matei (Constantin) și Tecuceanu.

După această victorie impresionantă, ACS Unirea 2024 Radomirești își continuă parcursul în campionat, urmând să întâlnească în deplasare echipa ACS Viitorul Rusănești, sâmbătă, 9 mai 2026, de la ora 11:00.