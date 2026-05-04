Galeria ARTIS din Slatina, doi artiști aduc „Liniștea luminii” în fața publicului

Muzeul Județean Olt invită publicul la un nou vernisaj găzduit de Galeria ARTIS, unde expoziția „Liniștea luminii” propune o întâlnire sensibilă între două forme de expresie artistică. Ceramica semnată de Nicoleta Mitroi și pictura lui Mihai Marin Cârstea construiesc împreună un dialog vizual între volum și culoare, între materia modelată și vibrația luminii. Evenimentul are loc marți, 5 mai 2026, de la ora 16:00, și promite o experiență artistică ce îmbină rafinamentul tactil al ceramicii cu intensitatea emoțională a picturii.

„Muzeul Județean Olt vă invită să descoperiți expoziția „Liniștea luminii”, o simeză dublă ce reunește viziunile a doi artiști remarcabili: Nicoleta Mitroi – Maestru al formelor în ceramică, aducând eleganță și textură pământului modelat. Mihai Marin Cârstea – Explorator al luminii prin pictură, transpunând emoția pe pânză în culori vibrante. Vă așteptăm să ne bucurăm împreună de acest dialog artistic între tridimensional și culoare!”, transmit reprezentanții Muzeului Județean Olt.