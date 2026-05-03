3 MAI, 2026, ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂȚII PRESEI

În fiecare an, la 3 mai, lumea democratică marchează „World Press Freedom Day”, un moment de reflecție asupra rolului fundamental pe care jurnalismul și presa îl au în apărarea adevărului, a libertății de exprimare și a dreptului cetățeanului de a fi informat. Instituită de UNESCO în anul 1993, această zi nu este doar o celebrare simbolică a jurnalismului și presei, ci și un avertisment privind pericolele care amenință presa independentă în diverse regiuni ale lumii.

Libertatea presei este una dintre condițiile esențiale ale existenței unei societăți democratice. Acolo unde presa este redusă la tăcere și controlată politic sau economic, adevărul devine vulnerabil, iar cetățeanul riscă să fie manipulat prin propagandă, dezinformare și frică. Jurnalismul autentic nu este doar un simplu transmițător de informații; el devine un martor al realității sociale, observator critic al puterii și uneori chiar ultimul apărător al interesului public.

În ultimele decenii, presa mondială a traversat transformări radicale. Revoluția digitală a accelerat însă circulația informației, dar a creat și noi vulnerabilități. Rețelele sociale, algoritmii și fluxurile informaționale dominate de viteză au modificat raportul dintre adevăr și percepție. În multe cazuri, jurnalismul profesionist este concurat de pseudo-informație, manipulare emoțională și campanii coordonate de intoxicare publică.

În acest context, libertatea presei nu mai înseamnă doar dreptul de a publica. Ea presupune și capacitatea jurnalistului de a rezista presiunilor economice, politice și tehnologice. În multe state ale lumii, jurnaliști sunt amenințați, intimidați, arestați sau chiar uciși pentru anchetele și dezvăluirile lor. Aceste realități arată că libertatea presei rămâne o valoare fragilă, care trebuie apărată permanent.

Și în România, presa se confruntă cu dificultăți majore: precaritate economică, dependență financiară, polarizare politică și degradarea încrederii publice. În același timp, există încă jurnaliști și public care caută să păstreze demnitatea profesiei, să investigheze abuzurile și să ofere societății repere de luciditate într-o epocă dominată de zgomot informațional.

Ziua Mondială a Libertății Presei trebuie să fie și un moment de responsabilitate publică. O societate care pierde presa liberă riscă să-și piardă treptat capacitatea de a distinge între adevăr și manipulare. Fără jurnalism independent, democrația devine vulnerabilă, iar spațiul public poate fi confiscat de interese obscure.

De aceea, apărarea libertății presei nu este doar datoria jurnaliștilor. Ea aparține întregii societăți. Libertatea cuvântului, dreptul la informație și protejarea adevărului rămân valori fundamentale fără de care viitorul democratic al unei națiuni devine incert.

Co-creație jurnalistică, Ștefan Melinte