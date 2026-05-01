Ziua de 1 Mai, zi dedicată muncitorilor de pretutindeni este astăzi o provocare pentru solidaritatea atât de necesară în contextul divizării opiniei publice, cauzată de interferența ideologică în viața de zi cu zi a celor ce prin muncă ridică economii și națiuni!

Dedicat muncii, prin apartenența sa la familia metalurgiei românești, senatorul de Olt, Robert Ghiță, cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Muncii a ținut să declare: „Credința în Dumnezeu și respectul față de munca cinstită sunt adevăratele valori ale societății noastre. Cu smerenie, cu sudoare, putem face din România grădina

Maicii Domnului. 1 Mai este despre fiecare coleg, despre fiecare prieten din familia aluminiului românesc, acolo unde există o școală a vieții adevărate, dincolo de indicatorii economici.

La mulți ani, România muncitoare!

Familiei muncitoare, membrilor săi, de oriunde s-ar afla, astăzi, de 1 Mai, La mulți ani!

Transmite, cu suflet, senator Robert Ghiță, unul dintre voi!”