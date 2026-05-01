Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Munca trebuie respectată, nu taxată excesiv”

Astăzi, 1 mai 2026, cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj privind situația angajaților din România, atrăgând atenția asupra poverii fiscale ridicate care apasă asupra celor care muncesc. Parlamentarul susține că românii plătesc astăzi prețul deciziilor greșite ale guvernanților, într-un context în care taxarea excesivă a forței de muncă descurajează performanța și alimentează exodul către alte state. În acest cadru, Mihai-Adrian Țiu solicită măsuri concrete pentru reducerea fiscalității, susținerea investițiilor reale și promovarea unor politici care să asigure locuri de muncă stabile, salarii decente și respect pentru demnitatea celor care contribuie zilnic la dezvoltarea țării.

„Astăzi mai mult ca oricând, Ziua Internațională a Muncii trebuie să reprezinte un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică: România nu mai poate continua în direcția în care merge astăzi: munca este excesiv taxată, iar lucrătorii sunt tratați ca o simplă resursă de sacrificiu. România se află printre țările cu cele mai mari taxe pe forța de muncă din Uniunea Europeană. Această povară fiscală descurajează munca și îi împinge pe români să caute un trai mai bun departe de casă. Nu mai putem accepta ca munca să fie pedepsită, în loc să fie încurajată! Instabilitatea actuală din Guvernul României și jocurile politice arată cât de departe au ajuns cei care conduc această țară de realitatea oamenilor care muncesc. Au pus propriile calcule de putere mai presus de cetățenii acestei țări și au uitat se pare că datoria lor este să apere interesele celor care țin astăzi România în picioare. Ca deputat în Parlamentul României, solicit reducerea fiscalității pe forța de muncă , astfel încât românii să rămână cu mai mulți bani în buzunar. Voi susține întotdeauna investițiile reale care să genereze locuri de muncă stabile și bine plătite și proiectele legislative care pun cetățeanul pe primul loc, nu profitul imediat. 1 Mai nu reprezintă doar o zi liberă. Este ziua în care trebuie să reafirmăm cu toții un angajament: o Românie în care munca este respectată, protejată și răsplătită corect. O Românie care nu își mai alungă angajații, ci îi păstrează și le prețuiește munca. Este ziua în care trebuie să conștientizăm că nedreptățile nu mai pot fi ignorate. Nu putem construi o societate sănătoasă fără salarii decente, condiții de muncă sigure și șansa reală pentru fiecare român de a trăi demn în propria țară, alături de familie. Mă înclin în fața tuturor celor care muncesc cinstit și susțin, prin efortul lor zilnic, prezentul și viitorul acestei țări. Românii muncesc mult și rămân cu prea puțin, dar fiecare salariu câștigat cu trudă înseamnă stabilitate pentru o familie și speranță pentru România. Munca nu este o povară fiscală, este coloana vertebrală a României. Munca trebuie respectată, nu taxată excesiv. Fără respect pentru muncă, nu există viitor. Gândul meu se îndreaptă astăzi către cei care muncesc cu demnitate, pasiune și speranță! Pentru că astăzi nu doar sărbătorim, ci onorăm oamenii care țin această țară în picioare. Astăzi, să avem satisfacția muncii realizate, liniștea și pacea pe care o merităm cu toții! Iar această zi să ne motiveze să continuăm să luptăm pentru drepturile noastre! Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Mihai-Adrian Țiu.