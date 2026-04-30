Subcomisar din IPJ Olt, reținut de DNA pentru trafic de influență

Un subcomisar din cadrul IPJ Olt, ofițer al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, a fost reținut de procurorii DNA Craiova pentru 24 de ore, fiind acuzat de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, polițistul ar fi cerut și primit, prin intermediari, 6.000 de euro de la un om de afaceri cercetat într-un dosar penal, promițând că va interveni pe lângă un coleg polițist și un magistrat pentru obținerea unei soluții favorabile. Jumătate din sumă ar fi fost încasată în iunie 2025, iar restul de 3.000 de euro a fost primit pe 29 aprilie 2026, moment în care procurorii au organizat un flagrant. În același dosar, alte două persoane sunt cercetate pentru complicitate. DNA va cere arestarea preventivă a polițistului pentru 30 de zile.

„Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Craiova au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 30 aprilie 2026, a suspectului GEORGESCU IULIAN ALEXANDRU, ofițer de poliție, subcomisar în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. În aceeași cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții P. D. G. și N. L. A. I., persoane fără calitate specială, fiecare pentru infracțiunea de complicitate la trafic de influență. În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La începutul lunii octombrie 2024 și în luna februarie 2025, suspectul Georgescu Iulian Alexandru, în calitatea menționată, i-ar fi pretins unui administrator de societate comercială (martor), prin intermediul suspectului P.D.G., diferite sume de bani (inițial s-a solicitat o sumă neprecizată, apoi 4.000 – 5.000 euro, ulterior suma fiind majorată la 6.000 euro) lăsând să se creadă că are influență asupra unui alt ofițer de poliție, coleg al suspectului, și asupra unui magistrat și că va interveni pe lângă aceștia, promițând că îi va determina să acționeze astfel încât să se dispună o soluție favorabilă într-un dosar penal în care omul de afaceri era cercetat penal.

La data de 04 iunie 2025, suspectul Georgescu Iulian Alexandru ar fi primit, prin intermediul celorlalți doi suspecți, de la omul de afaceri, jumătate din suma solicitată, respectiv 3.000 euro, în baza pretinderii descrise anterior.

În perioada martie – aprilie 2026, în mod repetat, suspectul Georgescu Iulian Alexandru ar fi pretins din nou, prin intermediul suspectului P.D.G., suma de 3000 euro (restul rămas din suma totală pretinsă inițial) de la același om de afaceri, iar în data de 29 aprilie 2026, a primit, prin intermediul suspectului, suma de 3000 euro, în scopul anterior menționat, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Suspectului Georgescu Iulian Alexandru și suspecților P. D. G. și N.L.A.I. li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală.

La data de 30 aprilie 2026, Georgescu Iulian Alexandru urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Operațiuni Speciale și ai Direcției Generale Anticorupție.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul DNA.