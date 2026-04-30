Scornicești. Șase stații de încărcare pentru mașini electrice, puse în funcțiune

Locuitorii din Scornicești care utilizează mașini electrice sau hibride plug-in au, de acum, la dispoziție șase stații de încărcare moderne, amplasate în puncte ușor accesibile din oraș. Investiția, anunțată de primarul Daniel Tudor, marchează un nou pas în direcția dezvoltării sustenabile și a modernizării infrastructurii locale.



„Revin cu o nouă veste bună pentru comunitatea noastră! Astăzi (n.r. 30 aprilie) am pus în funcțiune stațiile de încărcare pentru mașinile electrice și hibride plug-in, realizate prin investiția “Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul Stație de reîncărcare vehicule electrice (6 buc) în orașul Scornicești, jud. Olt”. Acestea sunt amplasate în zone ușor accesibile, fiind disponibile pentru toți cetățenii care utilizează astfel de vehicule. Îmi doresc să facem viața de zi cu zi mai ușoară în timp ce ținem pasul cu schimbările din jurul nostru și astfel, continuăm să investim în proiecte care contează pentru viitorul comunității! Este un pas mic, dar important spre un oraș mai curat și mai modern”, este mesajul primarului Daniel Tudor.

